'Williams presenteert volgende week Sirotkin als tweede coureur'

De 22-jarige Sirotkin zou het Britse team overtuigd hebben tijdens de testdagen op het circuit van Abu Dhabi, weet Motorsport.com. In het contract van de oud-testcoureur Renault wordt naar verluidt ook een optie voor 2019 opgenomen.

Williams is de enige renstal die het coureursduo nog niet bevestigd heeft. Sirotkin ondervond concurrentie van met name concurrentie van de Pool Kubica (33), maar ook de namen van Paul di Resta en Daniil Kvyat zongen rond in het Engelse Grove.

Kubica hoopte na ruim zeven jaar afwezigheid zijn rentree te mogen maken in de Formule 1, maar maakte bij de tweedaagse test op het Yas Marina-circuit minder indruk dan Sirotkin. De Rus zou bovendien zo'n 15 miljoen euro aan sponsorgeld van de SMP-bank meenemen.

De 33-jarige Kubica reed van 2006 tot en met 2010 in de Formule 1, maar raakte begin 2011 zwaargewond bij een rallyongeluk. Sindsdien bestaan er veel twijfels over de fysieke gesteldheid van de Pool, wiens arm niet optimaal zou functioneren.

Jongste duo

Het andere stoeltje bij Williams wordt ingenomen door Lance Stroll (19), die vorig jaar nog een koppel vormde met de inmiddels gestopte Braziliaan Felipe Massa. Met samen 41 jaar vormen Sirotkin en de Canadees met afstand het jongste duo van het aanstaande Formule 1-seizoen.

De voorbije twee seizoenen was Sirotkin testcoureur bij het fabrieksteam van Renault. In 2014 vervulde hij dezelfde rol bij Sauber. In zowel 2015 als 2016 werd hij derde in de Formule 2.