McLaren-baas Brown denkt dat andere teams jaloers worden op nieuwe auto

Het is niet bekend wat er precies verandert aan de auto van het voormalige topteam, dat al sinds 2012 wacht op een Grand Prix-zege.

"De laatste jaren is McLaren geen leider geweest", zegt Brown tegen Autosport. "Met onze garage en andere dingen lijken we nu op alle andere teams. In Australië bij de start van het nieuwe seizoen moet iedereen zeggen: 'Heb je gezien wat McLaren gedaan heeft?'"

"Zo is ons team altijd geweest", vervolgt Brown. "Maar door ons gebrek aan competitiviteit zijn we een beetje onopvallend geworden. We moeten weer een team worden waar iedereen jaloers op is."

Oranje

Vorig jaar waren de bolides van het Britse team oranje en daarvoor was zwart de kleur. "De auto zal er heel anders uitzien dan vorig jaar", laat Brown weten.

"De zichtbaarheid van ons merk gaat naar een heel ander niveau", zegt Brown enigszins raadselachtig. "Het wordt erg opwindend. We weten aardig wat van hoe de andere auto's eruit gaan zien, maar mensen zullen de grootste veranderingen bij McLaren zien."

Met de keuze voor oranje verwees McLaren vorig jaar naar de kleuren van de auto in de jaren 70. Brown wil nog niet zeggen of de coureurs Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne ook dit jaar in een oranje wagen rijden. "Er zal een knipoog zijn naar onze geschiedenis, maar het exacte uiterlijk hangt ook nog af van de sponsors."

De eerste testdag van het nieuwe seizoen staat voor 22 februari op het programma in Barcelona. Ruim een maand later is in Australië de eerste Grand Prix.