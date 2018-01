Vettel verwacht dat laatste stap terug naar top de moeilijkste is voor Ferrari

"Wat we deze winter moeten doen, is de laatste stap zetten", zegt Vettel tegen Autosport. "Maar als je terugkijkt dan is de laatste stap vaak het moeilijkst om te zetten."

Afgelopen seizoen leek Vettel al even goede kans te maken op de wereldtitel. Na een zegeloos 2016 won hij drie keer in de eerste zes races van het seizoen en ging hij aan kop in de WK-stand. De viervoudig wereldkampioen, die in 2013 zijn laatste titel pakte, beseft daardoor dat zijn auto goed genoeg is om races te winnen, maar het moet dit jaar nog beter.

"Ik denk dat onze basis goed en gezond is voor het begin van het nieuwe seizoen. Er is de laatste maanden al veel werk verricht voor komend jaar. We proberen de auto sneller te maken, waarbij de focus op de motor ligt. We gaan straks zien waar we staan."

Roemrucht

Vettels ploeggenoot Kimi Raikkonen was in 2007 de laatste Ferrari-coureur die wereldkampioen werd. Een jaar later pakte de roemruchte renstal nog de titel bij de constructeurs, maar sindsdien is de prijzenkast van het team op slot gebleven.

Of Vettel Ferrari dit jaar eindelijk weer een titel kan bezorgen, durft hij niet te zeggen. "Als coureur wil je natuurlijk winnen. Als je aan het begin van het seizoen competitief bent, weet je nog niet of dat genoeg is in de titelstrijd."

Het nieuwe seizoen begint op 25 maart met de Grand Prix van Australië. Op 26 februari verschijnen de nieuwe auto's voor het eerst op het circuit bij een officiële testdag in Barcelona.