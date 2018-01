Mercedes blijft grenzen van motor opzoeken ondanks strengere regels

Iedere coureur mag door de verscherpte reglementen niet langer vier, maar nog maar drie keer per seizoen van motor wisselen. Sommige onderdelen mogen zelfs nog maar twee keer worden vervangen, anders levert dat een gridstraf op.

Ingenieur Phil Prew van Mercedes laat zich niet afschrikken door de nieuwe regels. "Het is simpel om een motor minder kracht mee te geven en daarmee betrouwbaarder te maken, maar daarmee win je geen titels", aldus de Brit in gesprek met Autosport.

Mercedes won vorig Formule 1-seizoen het klassement voor constructeurs en leverde, naast de wereldkampioen (Lewis Hamilton, red.), ook de meest betrouwbare motor. Hamilton was de enige coureur met een Mercedes-krachtbron die een gridstraf kreeg in 2017 vanwege het plaatsen van een nieuwe motor.

Beperkingen

Om ook in het nieuwe seizoen met de strengere motorregels gridstraffen te voorkomen, wil Prew goed in kaart brengen wat de huidige beperkingen zijn van de krachtbron om zo de betrouwbaarheid te vergroten.

"We zullen altijd proberen om de grens op te zoeken van het vermogen van de motor", aldus Prew. "We moeten onderzoeken hoe we zoveel mogelijk kilometers uit de krachtbron kunnen halen. Het is zaak om precies te weten waar de motor toe in staat is, zodat we geen straffen oplopen."

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 25 maart met de Grand Prix van Australië.