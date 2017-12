Hamilton noemt Mercedes van 2017 'moeilijkste auto' uit carrière

Hamilton werd in 2017 weliswaar voor de vierde keer in zijn loopbaan wereldkampioen, maar moest een groot deel van het seizoen toch in de achtervolging op Ferrari-coureur Sebastian Vettel. Aan het begin van het seizoen had hij vooral moeite met de banden van zijn Mercedes.

"Dit was de moeilijkste auto uit mijn carrière", erkent Hamilton dinsdag tegenover Motorsport.com. "We hadden al langer problemen met bepaalde zaken en realiseerden ons nu pas dat we er iets aan moesten doen."

"De nieuwe auto was breder en dat vergrootte volgens mij het probleem", vervolgt de Mercedes-coureur. "Het moeilijkste was de verandering van de dynamiek van de banden. Het is een geweldige auto, maar het was lastig om er het maximale uit te halen."

Groot-Brittannië

Vanaf de Grand Prix van Groot-Brittannië in juli kreeg Hamilton zijn Mercedes beter onder de knieën en won hij zes van de laatste tien races. Hierdoor nam hij ook de leiding in het kampioenschap over van Vettel.

Zijn teamgenoot Valtteri Bottas bleef wel worstelen met zijn wagen. Hamilton denkt dat zijn ervaring in de Formule 1 uiteindelijk de doorslag heeft gegeven. "Soms kies je voor de verkeerde afstelling en dan kun je het potentieel van de wagen niet benutten", legt hij uit.

"De auto laat het dan gewoon niet toe om maximaal te presteren", aldus de 32-jarige coureur. "Het begrijpen van de wagen heeft me geholpen om dat wel te bereiken. Zelfs in de races waarin we het lastig hadden, hebben we meer bereikt dan we hadden verwacht."

Het nieuwe Formule-seizoen gaat op 25 maart van start met de Grand Prix van Australië. De eerste testdag staat voor 22 februari op het programma in Barcelona.