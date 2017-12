Vandoorne erkent dat begin van Formule 1-loopbaan ondermaats was

De 25-jarige Vandoorne maakte afgelopen jaar zijn debuut. Maar waar hij bij alle vorige klasses gewend was mee te strijden om de zeges, werd hij bij McLaren veroordeeld tot achterhoedegevechten. Bovendien liet de Honda-krachtbron hem geregeld in de steek.

"Het was aanvankelijk zeker niet goed genoeg van mijn kant", erkent hij bij Motorsport.com. "Het was natuurlijk ook pas mijn eerste seizoen. Omdat we constant problemen hadden, was het lastig om een band op te bouwen met het team en mijn engineers."

Na de Grand Prix van Spanje, waar Vandoorne door een crash uitviel, nam de teamleiding maatregelen. Vandoorne moest zich in Woking in het zweet werken in de simulator om zijn rijstijl aan te passen.

Resultaat

In Monaco kwam het resultaat er direct. Hij wist zich voor het eerst te scharen bij de beste tien coureurs in de kwalificatie en was vervolgens in Silverstone zijn teamgenoot Fernando Alonso de baas. Mede daardoor kreeg de Belg een nieuw contract.

"Dat zijn de belangrijkste momenten geweest van het seizoen. We hebben er toen alles uitgehaald en veel informatie verzameld. Alles viel daarna samen", aldus Vandoorne, die afgelopen seizoen dertien punten pakte.

McLaren rijdt vanaf komend seizoen niet meer met Honda-motoren maar met die van Renault. Vandoorne durft nog geen verwachtingen uit te spreken. "Maar we gaan zeker de goede kant op. Het hangt natuurlijk van de wintertests af, dan zien we het wel."

De eerste testdag staat voor 22 februari op het prorgramma in Barcelona. Ruim een maand later is in Australië de eerste Grand Prix.