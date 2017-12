Lauda: 'Mercedes heeft Verstappen nooit aanbieding gedaan'

Verstappen verlengde in oktober zijn contract bij Red Bull tot eind 2020. De 20-jarige Limburger kreeg een flinke salarisverhoging.

Lauda denkt dat Red Bull daarmee wilde voorkomen dat Verstappen de overstap naar Mercedes zou maken. "Maar we hebben nooit gesproken met Verstappen over een overstap", zei de oud-wereldkampioen in een talkshow op het Oostenrijkse Servus TV, waar ook Red Bull-adviseur Helmut Marko aanwezig was.

"Jullie hebben onnodig haast gemaakt en daardoor meer betaald dan nodig was", aldus Lauda tegen Marko.

De geruchten over interesse van Mercedes ontstonden bij de Grand Prix van Italië in september, toen Jos Verstappen een bezoek bracht aan teambaas Toto Wolff van het Duitse team. Volgens Wolff had dat onderonsje puur een "sociaal" karakter, al gaf hij wel toe dat Verstappen op de radar stond bij Mercedes.

Kassa

Marko vertelde eerder deze week dat een bezoek aan de Honda-fabriek in Japan Verstappen overtuigde om zijn contract te verlengen. Red Bull stopt na komend seizoen met Renault, waarna Honda mogelijk de nieuwe motorleverancier wordt.

Volgens Marko ligt het basiscontract van Verstappen niet in de buurt van de ruim 30 miljoen die Lewis Hamilton en Sebastian Vettel verdienen bij Mercedes en Ferrari. Via bonussen kan de Nederlander dat bedrag wel benaderen.

"Verstappen heeft natuurlijk zijn situatie gebruikt om te onderhandelen over salarisverhoging", aldus Marko. "Maar hij zit nog lang niet op het niveau van Hamilton en Vettel."

"Als Verstappen wereldkampioen wordt, dan stijgt hij wel naar dat niveau. Zijn basissalaris is relatief laag, maar hij kan veel bonussen verdienen. Als hij punten pakt, races wint of wereldkampioen wordt, dan rinkelt de kassa."

Eind februari worden in Barcelona de eerste testen voor het nieuwe seizoen gehouden. Op 25 maart staat in Australië de eerste Grand Prix van 2018 op het programma.