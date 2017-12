Ricciardo denkt dat Red Bull titelfavoriet kan zijn in 2018

"We zijn afgelopen jaar niet geweldig begonnen, maar hebben ons fantastisch ontwikkeld tijdens het seizoen", blikt de Australiër donderdag terug tegenover Autosport. "Als we 2018 goed beginnen, kunnen we de favoriet zijn."

"Aan het begin van dit jaar was zowel het chassis als de motor een probleemgeval. Maar ons chassis is sterk verbeterd gedurende het seizoen", zegt de Australische teamgenoot van Max Verstappen.

"Ik denk dat we gewoon de verkeerde weg zijn in geslagen met de ontwikkeling van de auto voor het begin van het seizoen", vervolgt Ricciardo.

Hij denkt dat Red Bull in 2017 een kampioenswaardige auto had kunnen hebben als het goed aan het jaar begonnen was. "Als we aan het begin even goed als Ferrari en Mercedes waren geweest, dan had we met onze goede ontwikkeling tot het einde kunnen strijden om de prijzen."

Motorleverancier

Na het lastige begin van dit seizoen wist het Oostenrijkse team zich te herpakken en won het nog drie races. Ricciardo zegevierde in Azerbeidzjan, terwijl Max Verstappen in Maleisië en Mexico op de hoogste trede van het podium stond.

Red Bull eindigde dit jaar op de derde plaats van het constructeurskampioenschap, op gepaste afstand van Mercedes en Ferrari. Na volgend jaar zal het team afscheid nemen van de Renault-krachtbron en wordt Honda mogelijk de nieuwe motorleverancier.

Op 25 maart gaat het nieuwe Formule 1-seizoen van start in het Australische Melbourne.