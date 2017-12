Marko: 'Bezoek aan Honda-fabriek overtuigde Verstappen contract te verlengen'

"We hebben hem simpelweg verteld wat onze toekomstplannen zijn", zegt Red Bull-adviseur Helmut Marko tegen Speedweek. "Hij heeft de garantie gekregen dat alle topmensen tot en met 2020 bij het team blijven."

Een bezoek aan Japan heeft een belangrijke rol gespeeld om de 20-jarige Nederlander te over de streep te trekken, vertelt de Oostenrijkse oud-coureur. "We hebben er een optie bij op motorgebied."

"We zijn naar de Honda-fabriek in Sakura gevlogen. Ze hebben een geweldige fabriek. Dat heeft hem overtuigd."

Verstappen ondervond het afgelopen jaar veel problemen met de Renault-motor en viel vijf keer uit met technische problemen. Het contract tussen Renault en Red Bull loopt nog een jaar door, maar het team heeft al aangegeven te stoppen met de Franse fabrikant.

Dochterteam Toro Rosso is gestopt met Renault en rijdt komend seizoen met motoren van Honda. Met Aston Martin heeft Red Bull voor de komende jaren een nieuwe titelsponsor gestrikt.

De verwachting is dat de Britse fabrikant in 2021 zijn intrede als motorleverancier maakt in de Formule 1, als de regels voor de krachtbronnen versoepeld worden.

Salaris

Over de hoogte van het contract van Verstappen is niets bekendgemaakt. Volgens Marko blijft de 20-jarige Limburger nog ruim achter bij grootverdieners als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, die ruim 30 miljoen euro per jaar verdienen.

"Verstappen heeft natuurlijk zijn situatie gebruikt om te onderhandelen over salarisverhoging", aldus Marko. "Maar hij zit nog lang niet op het niveau van Hamilton en Vettel."

"Als Verstappen wereldkampioen wordt, dan stijgt hij wel naar dat niveau. Zijn basissalaris is relatief laag, maar hij kan veel bonussen verdienen. Als hij punten pakt, races wint of wereldkampioen wordt, dan rinkelt de kassa."

Eind februari worden in Barcelona de eerste testen voor het nieuwe seizoen gehouden. Op 25 maart staat in Australië de eerste Grand Prix van 2018 op het programma.