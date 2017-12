Ferrari-topman stelt Raikkonen ultimatum en eist constantere prestaties

De 38-jarige Raikkonen keerde in 2014 voor een tweede termijn terug bij Ferrari, maar wist sindsdien geen race meer te winnen. Daar moet komend seizoen verandering in komen, benadrukt Marchionne.

"Ik blijf erbij dat hij als een god rijdt als we de sleutel naar zijn oude vorm weten te vinden", zegt de Italiaan tegen Motorsport.com. "Maar die moeten we dan wel eerst vinden. Als alles klopt, is hij een genot om naar te kijken."

Volgens Marchionne heeft Raikkonen, de oudste coureur op de grid, alles in zich om te excelleren. "Hij is ontzettend koelbloedig, maar op sommige momenten lijkt het wel alsof hij een dag vrijaf neemt."

Sleutel

Marchionne verwacht daarom in 2018 constante prestaties van Raikkonen. "Maar het is ook belangrijk dat wij proberen uit te zoeken hoe wij het beste in hem naar boven kunnen halen, zodat hij overal zo rijdt als in Monaco", doelt hij op de pole position van de Fin in Monte Carlo.

"Dit wordt waarschijnlijk het laatste jaar waarin we de sleutel tot succes kunnen vinden, dus daar is veel aan gelegen. Het zou enorm zonde zijn als hij de Formule 1 verlaat zonder dat hij er alles uit heeft gehaald wat erin zit."

Leclerc

Mocht Raikkonen het komend seizoen wederom niet waarmaken, dan ziet Marchionne voldoende alternatieven voor de veteraan. Met name de jonge Formule 2-kampioen, Charles Leclerc, valt in de smaak bij de Italiaan.

"Je hebt met Leclerc, Max Verstappen en Antonio Giovinazzi natuurlijk een aantal getalenteerde coureurs. Als het weer niet lukt met Raikkonen, dan valt de keus waarschijnlijk op een jongeling."

Leclerc maakt komend seizoen al de overstap van de Formule 2 naar de koningsklasse. De 20-jarige Monegask zit achter het stuur bij Alfa Romeo Sauber, dat nauwe banden met Ferrari heeft. "Daar ben ik nog steeds heel blij mee", aldus Marchionne.

Raikkonen debuteerde in 2001 al in de Formule 1 en stond sindsdien 271 keer aan de start van een race. De Fin werd in 2007 wereldkampioen en won twintig Grands Prix, maar de laatste keer was begin 2013 in Australië.