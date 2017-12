Circuit Assen houdt hoop op Formule 1-race na positieve eerste keuring FIA

De lay-out en breedte van het circuit voldoen in de ogen van de FIA aan de veiligheidseisen, blijkt uit computersimulaties. Begin volgend jaar gaat het onderzoek in Assen verder.

"We zijn er nog niet, maar de eerste berichten zijn zeker hoopvol. Ik zie de rest van het proces tegemoet met spanning, maar ook met vertrouwen", zegt TT-voorzitter Arjan Bos tegen RTL Nieuws.

Een terugkeer van de Formule 1 naar Nederland is al langer onderwerp van gesprek. Vorige maand bleek uit een rapport van het circuit en de gemeente in Zandvoort dat een Grand Prix in de kustplaats in theorie haalbaar is.

Het TT-circuit in Assen is al jaren het decor voor motorraces. De TT in Drenthe wordt ieder jaar door tienduizenden bezoekers bijgewoond.

Verstappen

Met name door de goede prestaties van Max Verstappen in de Formule 1 is de populariteit van de sport in Nederland flink toegenomen. De coureur van Red Bull Racing gaf de laatste jaren al enkele drukbezochte demonstraties in Zandvoort.

De dertigste en vooralsnog laatste Grand Prix van Nederland werd in 1985 verreden. De Oostenrijker Niki Lauda liet zich destijds tot winnaar kronen in Zandvoort.

In de afgelopen maanden doken er ook geruchten op over een Formule 1-race in Amsterdam of Rotterdam, maar beide gemeenten ontkenden gesprekken over een stratencircuit.