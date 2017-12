Overzicht: De Formule 1-coureurs en kalender van 2018

Coureurs

Mercedes

Lewis Hamilton (7 januari 1985 in Stevenage, Engeland)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 11

Eerdere teams: McLaren-Mercedes

Aantal races: 208 (62 overwinningen)

Beste prestatie in WK: Wereldkampioen in 2008, 2014, 2015 en 2017

Valtteri Bottas (28 augustus 1989 in Nastola, Finland)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 5

Eerdere teams: Williams

Aantal races: 97 (3 overwinningen)

Beste prestatie in WK: 3e (2017)

Ferrari

Sebastian Vettel (3 juli 1987 in Heppenheim, Duitsland)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 11

Eerdere teams: BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull

Aantal races: 198 (47 overwinningen)

Beste prestatie in WK: Wereldkampioen in 2010, 2011, 2012 en 2013

Kimi Raikkonen (17 oktober 1979 in Espoo, Finland)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 15

Eerdere teams: Sauber, McLaren-Mercedes, Ferrari, Lotus-Renault

Aantal races: 271 (20 overwinningen)

Beste prestatie in WK: Wereldkampioen in 2007

Aston Martin Red Bull Racing

Daniel Ricciardo (1 juli 1989 in Perth, Australië)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 7

Eerdere teams: HRT-Cosworth, Toro Rosso

Aantal races: 129 (5 overwinningen)

Beste prestatie in WK: Derde (2014 en 2016)

Max Verstappen (30 september 1997 in Hasselt, België)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 3

Eerdere teams: Toro Rosso

Aantal races: 60 (3 overwinningen)

Beste prestatie in WK: 5e (2016)

Force India Mercedes

Sergio Perez (26 januari 1990 in Guadalajara, Mexico)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 7

Eerdere teams: Sauber, McLaren-Mercedes

Aantal races: 134 (beste resultaat: 2e)

Beste prestatie in WK: 7e (2016 en 2017)

Esteban Ocon (17 september 1996 in Évreux, Frankrijk)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 3

Eerdere teams: Manor

Aantal races: 29 (beste resultaat: 5e)

Beste prestatie in WK: 8e (2017)

Williams-Mercedes

Lance Stroll (29 oktober 1998 in Montreal, Canada)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 1

Eerdere teams: Geen

Aantal races: 20 (beste resultaat: 3e)

Beste prestatie in WK: 12e (2017)

Tweede coureur nog onbekend.

Renault

Nico Hülkenberg (19 augustus 1987 in Emmerich, Duitsland)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 7

Eerdere teams: Williams, Force India, Sauber, Force India

Aantal races: 135 (beste resultaat: 4e)

Beste prestatie in WK: 9e (2014 en 2016)

Carlos Sainz Jr. (1 september 1994 in Madrid, Spanje)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 3

Eerdere teams: Toro Rosso

Aantal races: 60 (beste resultaat: 4e)

Beste prestatie in WK: 9e (2017)

Scuderia Toro Rosso

Pierre Gasly (7 februari 1996 in Rouen, Frankrijk)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 1

Eerdere teams: Geen

Aantal races: 5 (beste resultaat: 12e)

Beste prestatie in WK: 21e (2017)

Brendon Hartley (10 november 1989 in Palmerston North, Nieuw Zeeland)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 1

Eerdere teams: Geen

Aantal races: 4 (beste resultaat: 13e)

Beste prestatie in WK: 23e (2017)

Haas Ferrari

Romain Grosjean (17 april 1986 in Geneve, Zwitserland)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 7

Eerdere teams: Renault, Lotus-Renault

Aantal races: 122 (beste resultaat: 2e)

Beste prestatie in WK: 7e (2013)

Kevin Magnussen (5 oktober 1992 in Roskilde, Denemarken)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 4

Eerdere teams: McLaren-Mercedes, McLaren-Honda, Renault

Aantal races: 60 (beste resultaat: 2e)

Beste prestatie in WK: 11e (2014)

McLaren-Renault

Fernando Alonso (29 juli 1981 in Oviedo, Spanje)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 16

Eerdere teams: Minardi, Renault, McLaren, Ferrari

Aantal races: 291 (32 overwinningen)

Beste prestatie in WK: Wereldkampioen in 2005 en 2006

Stoffel Vandoorne (26 maart 1992 in Kortrijk, België)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 2

Eerdere teams: Geen

Aantal races: 20 (beste resultaat: 7e)

Beste prestatie in WK: 16e (2017)

Alfa Romeo Sauber

Marcus Ericsson (2 september 1990 in Kumla, Zweden)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 4

Eerdere teams: Caterham

Aantal races: 76 (beste resultaat: 8e)

Beste prestatie in WK: 18e (2015)

Charles Leclerc (16 oktober 1997 in Monte Carlo, Monaco)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 0

Eerdere teams: Geen

Aantal races: 0

Beste prestatie in WK: Geen

Kalender 2018

25 maart - GP Australië

8 april - GP Bahrein

15 april - GP China

29 april - GP Azerbeidzjan

13 mei - GP Spanje

27 mei - GP Monaco

10 juni - GP Canada

24 juni - GP Frankrijk

1 juli - GP Oostenrijk

8 juli - GP Groot-Brittannië

22 juli - GP Duitsland

29 juli - GP Hongarije

26 augustus - GP België

2 september - GP Italië

16 september - GP Singapore

30 september - GP Rusland

7 oktober - GP Japan

21 oktober - GP Verenigde Staten

28 oktober - GP Mexico

11 november - GP Brazilië

25 november - GP Abu Dhabi