Dit moet je weten over het nieuwe Formule 1-seizoen

Belangrijkste veranderingen

Introductie halo

Voor extra veiligheid van de coureurs is de halo toegevoegd aan de auto's. Deze cockpitbescherming moet er vooral voor zorgen dat het hoofd van de coureurs beter beschermd is. De gevreesde belemmering van het zicht van de coureurs valt in de praktijk mee, concludeerde Max Verstappen al. Hij vindt de halo wel "een ontzettend lelijk ding".



Minder motoren

De teams mogen dit jaar nog maar drie hybride V6-turbomotoren gebruiken. Vorig seizoen waren dat er vier. Een extra motor of onderdeel kost de coureurs een gridstraf.



Meer banden

Er zijn nu zeven in plaats van vijf soorten banden. Leverancier Pirelli kiest er daar elke race drie van uit die de teams mogen gebruiken. De hypersoft en superhard zijn nieuw. Het grootste verschil met vorig seizoen is dat alle banden sneller slijten. Daarmee wil Pirelli de teams dwingen om meer pitstops te maken. Vorig jaar werd er nauwelijks voor de hardere banden gekozen omdat de zachte banden (te) lang meegingen.

Coureurs

Mercedes

Lewis Hamilton (7 januari 1985 in Stevenage, Engeland)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 11

Eerdere teams: McLaren-Mercedes

Aantal races: 208 (62 overwinningen)

Beste prestatie in WK: Wereldkampioen in 2008, 2014, 2015 en 2017

Valtteri Bottas (28 augustus 1989 in Nastola, Finland)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 5

Eerdere teams: Williams

Aantal races: 97 (3 overwinningen)

Beste prestatie in WK: 3e (2017)

Ferrari

Sebastian Vettel (3 juli 1987 in Heppenheim, Duitsland)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 11

Eerdere teams: BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull

Aantal races: 198 (47 overwinningen)

Beste prestatie in WK: Wereldkampioen in 2010, 2011, 2012 en 2013

Kimi Raikkonen (17 oktober 1979 in Espoo, Finland)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 15

Eerdere teams: Sauber, McLaren-Mercedes, Ferrari, Lotus-Renault

Aantal races: 271 (20 overwinningen)

Beste prestatie in WK: Wereldkampioen in 2007

Aston Martin Red Bull Racing

Daniel Ricciardo (1 juli 1989 in Perth, Australië)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 7

Eerdere teams: HRT-Cosworth, Toro Rosso

Aantal races: 129 (5 overwinningen)

Beste prestatie in WK: Derde (2014 en 2016)

Max Verstappen (30 september 1997 in Hasselt, België)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 3

Eerdere teams: Toro Rosso

Aantal races: 60 (3 overwinningen)

Beste prestatie in WK: 5e (2016)

Force India Mercedes

Sergio Perez (26 januari 1990 in Guadalajara, Mexico)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 7

Eerdere teams: Sauber, McLaren-Mercedes

Aantal races: 134 (beste resultaat: 2e)

Beste prestatie in WK: 7e (2016 en 2017)

Esteban Ocon (17 september 1996 in Évreux, Frankrijk)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 3

Eerdere teams: Manor

Aantal races: 29 (beste resultaat: 5e)

Beste prestatie in WK: 8e (2017)

Williams-Mercedes

Lance Stroll (29 oktober 1998 in Montreal, Canada)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 1

Eerdere teams: Geen

Aantal races: 20 (beste resultaat: 3e)

Beste prestatie in WK: 12e (2017)

Sergey Sirotkin (27 augusts 1995 in Moskou, Rusland)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 0

Eerdere teams: Geen

Aantal races: 0

Beste prestatie in WK: geen

Renault

Nico Hülkenberg (19 augustus 1987 in Emmerich, Duitsland)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 7

Eerdere teams: Williams, Force India, Sauber, Force India

Aantal races: 135 (beste resultaat: 4e)

Beste prestatie in WK: 9e (2014 en 2016)

Carlos Sainz Jr. (1 september 1994 in Madrid, Spanje)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 3

Eerdere teams: Toro Rosso

Aantal races: 60 (beste resultaat: 4e)

Beste prestatie in WK: 9e (2017)

Scuderia Toro Rosso

Pierre Gasly (7 februari 1996 in Rouen, Frankrijk)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 1

Eerdere teams: Geen

Aantal races: 5 (beste resultaat: 12e)

Beste prestatie in WK: 21e (2017)

Brendon Hartley (10 november 1989 in Palmerston North, Nieuw Zeeland)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 1

Eerdere teams: Geen

Aantal races: 4 (beste resultaat: 13e)

Beste prestatie in WK: 23e (2017)

Haas Ferrari

Romain Grosjean (17 april 1986 in Geneve, Zwitserland)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 7

Eerdere teams: Renault, Lotus-Renault

Aantal races: 122 (beste resultaat: 2e)

Beste prestatie in WK: 7e (2013)

Kevin Magnussen (5 oktober 1992 in Roskilde, Denemarken)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 4

Eerdere teams: McLaren-Mercedes, McLaren-Honda, Renault

Aantal races: 60 (beste resultaat: 2e)

Beste prestatie in WK: 11e (2014)

McLaren-Renault

Fernando Alonso (29 juli 1981 in Oviedo, Spanje)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 16

Eerdere teams: Minardi, Renault, McLaren, Ferrari

Aantal races: 291 (32 overwinningen)

Beste prestatie in WK: Wereldkampioen in 2005 en 2006

Stoffel Vandoorne (26 maart 1992 in Kortrijk, België)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 2

Eerdere teams: Geen

Aantal races: 20 (beste resultaat: 7e)

Beste prestatie in WK: 16e (2017)

Alfa Romeo Sauber

Marcus Ericsson (2 september 1990 in Kumla, Zweden)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 4

Eerdere teams: Caterham

Aantal races: 76 (beste resultaat: 8e)

Beste prestatie in WK: 18e (2015)

Charles Leclerc (16 oktober 1997 in Monte Carlo, Monaco)

Aantal seizoenen in de Formule 1: 0

Eerdere teams: Geen

Aantal races: 0

Beste prestatie in WK: Geen

Kalender 2018

25 maart (07.10 uur) - GP Australië

8 april (17.10 uur) - GP Bahrein

15 april (08.10 uur) - GP China

29 april (14.10 uur) - GP Azerbeidzjan

13 mei (15.10 uur) - GP Spanje

27 mei (15.10 uur) - GP Monaco

10 juni (20.10 uur) - GP Canada

24 juni (16.10 uur) - GP Frankrijk

1 juli (15.10 uur) - GP Oostenrijk

8 juli (15.10 uur) - GP Groot-Brittannië

22 juli (15.10 uur) - GP Duitsland

29 juli (15.10 uur) - GP Hongarije

26 augustus (15.10 uur) - GP België

2 september (15.10 uur) - GP Italië

16 september (14.10 uur) - GP Singapore

30 september (13.10 uur) - GP Rusland

7 oktober (07.10 uur) - GP Japan

21 oktober (20.10 uur) - GP Verenigde Staten

28 oktober (20.10 uur) - GP Mexico

11 november (18.10 uur) - GP Brazilië

25 november (14.10 uur) - GP Abu Dhabi

(Alle starttijden zijn weergegeven in Nederlandse tijd)