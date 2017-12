Horner vindt dat Verstappen vooral in mentaal opzicht gegroeid is in 2017

De 20-jarige Verstappen moest mede door betrouwbaarheidsproblemen met de Renault-motor genoegen nemen met de zesde plaats in het wereldkampioenschap. De Limburger eindigde op gepaste afstand van zijn teamgenoot Daniel Ricciardo.

Verstappen liet zich geregeld ontvallen dat hij zijn twijfels had bij de samenwerking tussen Red Bull en Renault, maar zette eind oktober toch zijn handtekening onder een nieuw contract tot eind 2020 bij de Oostenrijkse renstal.

Horner vindt het knap hoe Verstappen in het voorbije seizoen ondanks alle rampspoed zijn emoties de baas bleef. "In dat opzicht zie je dat hij meer ervaren is", zegt de Britse teambaas tegen Motorsport.com. "Je vergeet al gauw dat dit pas zijn vierde seizoen in een auto is."

"Wat vooral heel veel indruk op me heeft gemaakt is hoe hij is omgegaan met de moeilijke momenten. Daar waren er nogal wat van, met name in de zomermaanden. Maar hij bleef hard werken en zijn kwaliteiten staan natuurlijk buiten kijf."

Risico

Waar Verstappen voorheen weleens wat "té agressief" reed, heeft hij daar volgens Horner nu een goede balans in weten te vinden. "Hij beschikt over een geweldige controle over de auto en het vermogen om aan te voelen hoe ver hij ermee kan gaan."

"Hij is iemand die graag risico neemt", aldus Horner. "Maar geen onverantwoordelijke risico's, alleen weloverwogen risico's. En zijn vechtersmentaliteit is een genot om naar te kijken."

Na de teleurstellende zomerse maanden wist Verstappen zich te herpakken met zeges in Maleisië en Mexico. Teambazen verkozen hem tot de beste coureur achter wereldkampioen Lewis Hamilton en hij won voor het derde jaar op rij de persoonlijkheidsprijs van de FIA.

Op 25 maart begint het nieuwe seizoen in de Formule 1. De Grand Prix van Australië is de eerste race op de kalender voor 2018. Red Bull rijdt dan onder de naam Aston Martin Red Bull Racing.