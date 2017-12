Williams maakt tweede coureur naast Stroll pas in 2018 bekend

Sergey Sirotkin lijkt de grootste kanshebber op het tweede stoeltje bij Williams. De 22-jarige voormalige testrijder van Renault zou 15 miljoen euro aan sponsorgeld willen meenemen naar het Britse team.

Robert Kubica gold lange tijd als favoriet om de plaats van de gestopte Felipe Massa in te nemen. De 33-jarige Pool zou onlangs tijdens de testdagen van de Formule 1 in Abu Dhabi echter geen goede indruk hebben gemaakt in de bolide van Williams.

Uit recente tests zou zijn gebleken dat Sirotkin een stuk sneller is dan Kubica, die na een zware crash met een rallyauto in 2011 een deel van zijn onderarm mist. Desondanks aast hij op een terugkeer in de Formule 1.

Kubica reed in 2010 zijn laatste Grand Prix. De eenmalig Grand Prix-winnaar moest zijn loopbaan na het incident in 2011 beëindigen, maar was dit jaar weer in beeld bij verschillende teams.

Mocht Sirotkin niet de tweede coureur van Williams worden, zou niet Kubica maar Daniil Kvyat gelden als de belangrijkste kandidaat voor de plek. Reservecoureur Paul Di Resta zou niet meer in beeld zijn.