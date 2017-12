Hamilton hoopt dat Alonso zich in 2018 in titelstrijd mengt

Alonso, die in 2005 en 2006 wereldkampioen werd, presteert sinds zijn overstap van Ferrari naar McLaren in 2015 teleurstellend met achtereenvolgens een zeventiende, tiende en vijftiende eindklassering in de WK-stand.

"Eerder dit jaar, richting het einde van het seizoen, had ik een geweldig duel met Fernando. Ik zou ontzettend graag meer duels met hem uitvechten op een veel gelijkwaardiger niveau", zegt Hamilton woensdag tegen Motorsport.com.

De Mercedes-rijder hoopt dat zijn voormalig teamgenoot, die de laatste jaren vooral vanwege tegenvallend materiaal niet met de besten mee kon, in het komende Formule 1-seizoen over een betere auto beschikt bij McLaren. De Britse renstal stapt voor komend seizoen over van Honda- naar Renault-motoren.

"Ze hebben het ontzettend lastig gehad. Vanaf mijn dertiende ben ik opgegroeid met McLaren. Na een kwalificatie zoek ik altijd op welke plek Fernando staat, ik zoek altijd waar McLaren staat en ik houd hun progressie in de gaten", aldus Hamilton.

2007

De Brit, die volgende maand 33 jaar wordt, maakte in 2007 aan de zijde van Alonso zijn Formule 1-debuut bij McLaren en reed in totaal zes jaar voor het team. "Zij hebben een bijzonder plekje in mijn hart, want ik heb samen met hen ongelofelijk veel bereikt", zegt Hamilton.

"Ik hoop echt dat volgend jaar een succesvol jaar voor hen zal zijn. Ik hoop dat we met hen strijden, want McLaren verdient het om vooraan mee te doen. Hopelijk kunnen ze met de nieuwe motor de aansluiting vinden. Het zou mooi zijn als nog een geweldige wereldkampioen meedoet om de wereldtitel."

Alonso (36), die in oktober voor een jaar bijtekende bij McLaren, sloeg dit jaar in de Formule 1 de Grand Prix van Monaco over om de Indy 500 te rijden.

De ervaren Spanjaard zinspeelt ook op deelname aan de 24 uur van Le Mans. Als voorbereiding op die race zou hij overwegen om in januari mee te doen aan de 24 uur van Daytona.

Verstappen

Eind oktober blikte Hamilton ook al vooruit op 2018 en toen omschreef de wereldkampioen Max Verstappen als een van zijn grootste concurrenten. "Max staat klaar om de titel van me over te nemen", zei hij destijds.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 25 maart met de Grand Prix van Australië. In aanloop naar de eerste race wacht de teams in februari en maart enkele testdagen in Barcelona.

