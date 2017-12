Mercedes-baas hoopt op felle strijd tussen Hamilton en Bottas in 2018

De 28-jarige Bottas won in 2017 drie races en eindigde als derde in de WK-stand, maar slaagde er geen moment in om echt mee te doen om de wereldtitel.

"Ik vind dat we in 2018 een stressvolle situatie niet uit de weg moeten gaan", zegt Wolff maandag tegen Motorsport. "We moeten juist onderkennen dat er rivaliteit is als twee teamgenoten voor de winst van races en het kampioenschap strijden."

"We proberen bij Mercedes niet om een familie op te bouwen, maar we willen het beste team zijn. Een effectief team heeft stress, spanning en ontwrichting nodig, net als rust en een positieve mindset. Een mix daarvan is het recept voor succes."

Bottas sloot het Formule 1-seizoen ruim twee weken geleden af met winst van de Grand Prix van Abu Dhabi. Teamgenoot Hamilton was toen al zeker van de vierde wereldtitel in zijn loopbaan.

Herpakken

Volgens Wolff spreekt het in het voordeel van Bottas dat hij er ondanks kritiek van de buitenwacht in slaagde om 2017 positief te eindigen met winst op het Yas Marina Circuit en daarvoor een tweede plek in Mexico en Brazilië.

"De beste coureurs zijn degenen die zich herpakken na een teleurstelling. Misschien kijken we over een paar jaar terug en zeggen we dat het een belangrijk moment in zijn carrière is geweest", is Wolff hoopvol na de sterke serie van Bottas.

"Het enige dat we als teamleiding kunnen doen is transparant en eerlijk blijven tegenover beide coureurs en ze steunen waar nodig, ze zitten tenslotte alleen in de auto."

De teambaas van Mercedes prijst de instelling van Bottas. "Valtteri is er op eigen kracht bovenop gekomen. Hij is een stugge Fin en ik heb nooit aan hem gezien dat de kritiek impact op hem had. Hij heeft puur op karakter de weg omhoog gevonden."

Verstappen

De 32-jarige Hamilton werd vorige week bij een verkiezing onder de teambazen in de Formule 1 voor de vierde keer op rij gekozen als coureur van het jaar. Hij liet Max Verstappen, die tweede werd, achter zich. Bottas eindigde slechts als tiende.

Het nieuwe Formule 1-seizoen, dat in vergelijking met afgelopen jaar over 21 in plaats van twintig races gaat, begint op 25 maart met de Grand Prix van Australië.

In het nieuwe jaar mogen de coureurs nog maar drie keer van motor wisselen. Onder anderen Hamilton, die vreest dat rijders niet voluit zullen gaan, had kritiek op die ingrijpende regelwijziging.

