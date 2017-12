Vettel legt zich neer bij 'saaie' races en minder inhaalacties in Formule 1

Bandenleverancier Pirelli berekende eerder deze week dat het aantal inhaalacties in 2017 met 49 procent bijna gehalveerd is ten opzichte van een jaar eerder.

Met 439 geregistreerde inhaalacties was het voorbije seizoen in dat opzicht de minst spectaculaire jaargang sinds 2009 en sinds de invoering van het DRS-systeem in 2011.

"Daar moet men zich niet zo druk over maken", zegt Vettel, de nummer twee van het afgelopen seizoen, tegen Motorsport.com. "Sommige races zijn nu eenmaal saai. En wat dan nog? Ik zie het probleem niet. Ik vind niet dat er elke race maar meer en meer ingehaald moet worden."

"Ik geef toe dat het frustrerend kan zijn als je niet kunt passeren wanneer je achter iemand zit terwijl je sneller bent, maar ik vind dat inhalen echt een beloning moet zijn en niet te makkelijk gemaakt moet worden."

Volgens de Duitser van Ferrari moeten coureurs en fans de huidige situatie daarom voor lief nemen. "Leg je erbij neer en accepteer dat er weleens een saaie race of twee saaie races op rij tussen zitten. Daarna wacht weer minstens één geweldige Grand Prix."

Ricciardo

Daniel Ricciardo, de Australische teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, kan zich grotendeels vinden in het relaas van Vettel. "Hij heeft in zekere zin wel een punt. Dit is nu eenmaal de situatie en we kunnen de circuits niet zomaar aanpassen."

"De bredere auto's zien er prachtig uit en geven ons meer controle, maar het is een feit dat ze meer ruimte innemen en dat het daardoor lastiger is om een gaatje te vinden. Het heeft dus zowel voor- als nadelen."

Ricciardo heeft de meeste inhaalacties achter zijn naam staan in 2017 (43). Verstappen en wereldkampioen Lewis Hamilton werden slechts twee keer ingehaald.