Verstappen voor derde jaar op rij Persoonlijkheid van het Jaar

De keuze wordt gemaakt door de mediavertegenwoordigers die de Formule 1 het hele jaar volgen. Verstappen hield wereldkampioen Lewis Hamilton en teamgenoot Daniel Ricciardo achter zich.

"Ik probeer altijd eerlijk en recht door zee te zijn. Ik denk dat ik daarom deze prijs opnieuw gewonnen heb", zei Verstappen. De Limburger won dit jaar de Grands Prix van Maleisië en Mexico.

De start van het seizoen was desondanks moeizaam, met veel uitvalbeurten door mechanische pech. "In die zin was het leerzaam om ook op de moeilijke momenten positief te blijven. Na de uitvalbeurten was het fijn om de race in Maleisië te winnen. Dat was mijn hoogtepunt van het seizoen", zei hij op zijn website.

Verstappen hoopt volgend jaar mee te strijden om meer raceoverwinningen. Hij stelde zijn doel eerder al op drie zeges. "Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een stap vooruit maken. We werken er hard aan om er dan vanaf het begin te staan. Ik kijk alweer uit naar het nieuwe seizoen."

Inhaalactie

Verstappen greep in Parijs voor het eerst in vier jaar wel naast de prijs van inhaalactie van het jaar. Die ging naar zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, die in Baku in één bocht drie andere coureurs wist te verschalken. De Australiër won die race ook.

Hamilton werd in Parijs voor de vierde keer gehuldigd als wereldkampioen van de Formule 1. HIj won dit jaar negen van de twintig wedstrijden.

De Monegask Charles Leclerc, die volgend seizoen bij Sauber zijn debuut in de koningsklasse maakt, werd uitgeroepen tot grootste talent. Hij won dit jaar met overmacht de titel in de Formule 2.