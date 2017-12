Todt zonder tegenkandidaat herkozen als voorzitter FIA

In november was al bekend dat Todt de enige kandidaat zou zijn voor het voorzitterschap, toen geen enkele tegenkandidaat zich meldde voor de verkiezingen.

De 71-jarige oud-coureur volgde in 2009 Max Mosley op bij de FIA. Ook in 2013 was er geen tegenkandidaat en werd Todt herkozen. Hij zal tot 2021 aanblijven en zal na zijn derde termijn moeten vertrekken.

Todt was al in verschillende klassen in de autosport werkzaam. De grootste bekendheid verwierf hij met zijn rol als teambaas van Ferrari tussen 1993 en 2006.

Samen met Ross Brawn en Michael Schumacher wordt Todt gezien als het brein achter de zes constructeurs- en vijf coureurskampioenschappen die de Italiaanse renstal in deze periode behaalde.