Honda herstructureert Formule 1-organisatie na teleurstellende jaren

De belangrijkste verandering is dat Yusuke Hasegawa, die de afgelopen jaren de baas was van het Formule 1-project van Honda, een nieuwe functie krijgt als 'Executive Chief Engineer'.

Zijn vorige positie wordt verdeeld over twee personen, meldt het Japanse bedrijf donderdag in een persbericht. Toyoharu Tanabe, die in het verleden onder meer de engineer was van Gerhard Berger en Jenson Button, is aangesteld als technisch directeur. Hij wordt verantwoordelijk voor de Honda-operatie tijdens races en testen.

Een nog te benoemen 'Operating Officer' zal gaan over research en ontwikkeling in de Honda-fabriek in Sakura, Japan.

"Door de twee zaken te scheiden, zal onze structuur nu zo zijn dat het ontwikkelingsteam en het race- en testteam zijn eigen verantwoordelijkheden sneller kan oppakken", zegt directeur communicatie Katsuhide Moriyama van Honda.

Toro Rosso

Honda keerde drie jaar geleden terug in de Formule 1 als motorenleverancier en partner van McLaren, maar die samenwerking leverde door problemen met de betrouwbaarheid en het vermogen van de Japanse krachtbron vooral veel frustratie op.

McLaren heeft er daarom voor gekozen om vanaf volgend jaar met Renault-motoren te rijden. Honda sloot een deal met Red Bull om in 2018 satellietteam Toro Rosso van krachtbronnen te voorzien.

Volgens de geruchten is er een kans dat Honda vanaf 2019 de motoren gaat leveren aan Red Bull Racing. Het team van Max Verstappen rijdt volgend seizoen nog steeds met Renault-krachtbronnen.