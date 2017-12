FIA-baas kan weinig met kritiek op nieuwe motorregels voor 2018

De verscherpte reglementen houden in dat een coureur per seizoen niet langer vier, maar nog maar drie keer van motor mag wisselen. Sommige onderdelen mogen zelfs nog maar twee keer worden vervangen.

"Dit is een onderwerp waarover overeenstemming is bereikt. Al jaren geleden werd dit besluit voor 2018 genomen", zegt de 71-jarige Todt woensdag tegen Motorsport.

Christian Horner, teambaas van het Red Bull Racing van Max Verstappen, liet zich recent meerdere keren kritisch uit over de nieuwe regels. De Brit wil blijven vasthouden aan vier motoren, maar vooral Ferrari was het daar niet mee eens.

"We hebben gesprekken gevoerd met de teams", aldus Todt. "Met de huidige reglementen en de structuur van de sport moet er een unaniem akkoord zijn om terug te gaan naar vier motoren. En er is geen unaniem akkoord. Dus we houden vast aan drie motoren."

Duurder

Todt zegt dat de beslissing over de motoren vooral is genomen uit financieel oogpunt. "Het is niet eenvoudig om de juiste oplossing te vinden. Als je geen limiet oplegt, wordt het steeds duurder voor klantenteams om deze motoren aan te schaffen", aldus de Fransman.

"Voor de FIA is het geen probleem om een ongelimiteerd aantal motoren toe te staan, maar het zou wel een probleem zijn voor de deelnemers. Dus dat moet je voorkomen door middel van gridstraffen."

Wereldkampioen Lewis Hamilton, die dit jaar zijn vierde titel in de Formule 1 pakte, was ook kritisch over de regelwijziging en zei er voor te vrezen dat coureurs gaan inhouden doordat ze minder motoren tot hun beschikking hebben.

Het nieuwe Formule 1-seizen begint op 25 maart met de Grand Prix van Australië. De kalender bestaat in 2018 niet uit twintig, maar uit 21 races.

Live op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in de Formule 1? Download de NUsport-app