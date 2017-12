Aantal inhaalacties Formule 1 met bijna helft gedaald in 2017

In 2017 haalden de coureurs elkaar in totaal 435 keer in, meldt de Italiaanse bandenleverancier Pirelli dinsdag. Dat is een daling van liefst 49 procent ten opzichte van vorig jaar, toen er met 866 een recordaantal succesvolle inhaalpogingen werd gedaan.

Dat was het hoogste aantal sinds het begin van de jaren tachtig. Dit jaar kwam dat record niet in gevaar. Sinds 2009 was het aantal inhaalpogingen niet zo laag als afgelopen seizoen. Destijds was het DRS-systeem, dat inhalen bevordert, echter nog niet ingevoerd.

Pirelli heeft nog meer data over dit Formule 1-seizoen gepubliceerd. Zo was de Grand Prix van Azerbeidzjan de race met de meeste inhaalacties (42) en was Rusland het absolute dieptepunt met maar één geslaagde inhaalactie.

Door de ingrijpende regelwijzingen, met bredere banden en vleugels, gingen de rondetijden omhoog in de Formule 1. De polepositiontijd in de kwalificatie was gemiddeld bijna tweeënhalve seconde sneller dan vorig seizoen.

Verstappen

Max Verstappen is, samen met wereldkampioen Lewis Hamilton, de coureur die in 2017 het minst werd ingehaald. De Nederlander en de Brit moesten het hele seizoen slechts twee keer iemand laten passeren. Daniel Ricciardo, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, heeft de meeste inhaalacties op zijn naam staan met een totaal van 43.

Sebastian Vettel bereikte de hoogste topsnelheid dit seizoen. Tijdens de Grand Prix van Mexico snelde de Duitser even met 362,4 kilometer per uur met zijn Ferrari over het circuit.

Qua banden waren de supersoftbanden het populairst. Deze zaten 118.729 kilometer onder de auto's. De hardste compound was het minst in trek. Daarop werden slechts 1549 kilometers afgelegd.

Volgend jaar introduceert Pirelli met een superharde en een hypersoft twee nieuwe banden in de Formule 1. Het aantal compounds waar teams uit kunnen kiezen wordt daarmee uitgebreid naar zeven.