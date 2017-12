Ricciardo staat voor 'belangrijkste jaar' uit zijn loopbaan

De vijfvoudig Grand Prix-winnaar geldt als een belangrijke gegadigde om na komend seizoen bij Ferrari of Mercedes in te stappen. Bij die teams lopen de contracten van tweede coureurs Kimi Raikkonen en Valtteri Bottas eveneens af na volgend seizoen. Ook een langer verblijf bij Red Bull is nog altijd een optie.

Waar zijn teamgenoot Max Verstappen eerder dit jaar zijn contract bij de Oostenrijkse renstal verlengde tot en met 2020, daar neemt Ricciardo zijn tijd. Die krijgt hij ook, zei Red Bull-teambaas Christian Horner eerder al.

"Komend jaar wordt heel belangrijk voor me, omdat het om meer zal draaien dan rijden alleen", zegt Ricciardo in een blog op de website van Red Bull. "Ik wil niet zomaar ergens tekenen zodat ik er niet meer mee bezig ben. Er staat veel op het spel, want het is een belangrijke beslissing. Ik moet hier de tijd voor nemen."

Ricciardio voelt dat de beslissing die hij neemt een grote impact zal hebben op zijn verdere sportieve loopbaan. "Als ik een driejarig contract ergens teken, dan lig ik voor het grootste deel van mijn verdere carrière vast. Ik moet het juiste besluit nemen, waarschijnlijk het belangrijkste uit mijn loopbaan."

Onbewezen talent

Gezien zijn leeftijd begint de tijd met het oog op de wereldtitel wel een beetje te dringen, beseft Ricciardo. "Ik word volgend jaar al 29 jaar, dus bij de komende deal ben ik in de 30. Ik ben niet meer het onbewezen talent, dat overal wil tekenen om maar een plekje op de grid te hebben."

Het is dan ook geen keuze om geld, meent de Australiër. "Prestaties zijn belangrijker dan het vullen van mijn zakken. Mijn absolute prioriteit ligt bij het strijden om iets dat veel betekent: races, kampioenschappen."

Ricciardo voelt zich desondanks bevoorrecht dat hij in deze positie zit. "Het is iets cools, iets ongebruikelijks en iets waar ik veel van kan leren, wat er ook gebeurt. Het zal fijn zijn om op eigen benen te staan en een volwassen beslissingen te nemen."

De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen wordt op 25 maart in Australië verreden.