Zelfverzekerde Kubica herhaalt klaar te zijn voor Formule 1-rentree

De 32-jarige Pool aast op een terugkeer in de sport en hoopt bij Williams op het vrijgekomen stoeltje na het afscheid van Felipe Massa. Vorige week dinsdag en woensdag reed hij namens het Britse team op de cruciale testdagen in Abu Dhabi.

"Het belangrijkste is dat ik zelfvertrouwen heb en dat ik erin geloof dat ik het kan", zegt Kubica maandag tegen de BBC. "Ik heb er veel voor gedaan. Ik heb mezelf bewezen en er zijn veel dingen die me vertrouwen en een positief gevoel geven, maar de keuze is niet aan mij."

Verwacht werd dat er na de Grand Prix van Abu Dhabi al een beslissing zou vallen over Kubica bij Williams, maar de renstal liet weten de tijd te nemen om te beslissen wie naast de jonge Lance Stroll het tweede stoeltje krijgt.

"Wat er ook gebeurt, ik leef van dag tot dag", aldus Kubica. "Natuurlijk zou het heel mooi zijn nu ik er zo dichtbij ben, maar je weet nooit. Ik blijf trainen en zorg dat ik er klaar voor ben als ik de kans krijg."

Crash

De Pool moest in 2011 zijn loopbaan beëindigen nadat hij bij een crash in een rally bijna zijn arm verloor. Na een langdurige revalidatie werd hij de laatste maanden veelvuldig in verband gebracht met een rentree in de Formule 1.

Mocht Kubica bij Williams inderdaad terugkeren in de koningsklasse van de autosport, dan beseft de coureur dat hij ondanks zijn ervaring nog veel bij zal moeten leren.

"Sommige dingen hebben tijd nodig, want de laatste keer dat ik in de Formule 1 reed is zes jaar geleden. Sindsdien is er veel veranderd en heb je kennis nodig om het maximale uit de auto te halen, maar ik heb inmiddels al veel geleerd", zegt hij.

"Natuurlijk moet ik harder werken en me op een andere manier voorbereiden omdat ik mijn beperkingen heb. Mijn lichaam en geest hebben een andere aanpak nodig, maar dat is onderdeel van mijn leven."

Sirotkin

Tijdens de testdagen in Abu Dhabi nam naast vaste coureur Stroll en Kubica ook de Rus Sergey Sirotkin (22) plaats achter het stuur bij Williams. Eerer werd ook de Brit Paul di Resta genoemd als potentiële nieuwe teamgenoot van Stroll.

Eerder testte Kubica voor Renault, maar dat team heeft met Nico Hülkenberg en Carlos Sainz het rijdersduo voor volgend jaar al compleet. Alfa Romeo Sauber, dat tot zaterdag naast Williams het enige team was waar beide stoeltjes nog niet bezet waren, is met Charles Leclerc en Marcus Ericsson inmiddels ook voorzien.

Het nieuwe Formule 1-jaar begint traditiegetrouw weer in Australië. De eerste Grand Prix staat 25 maart op het programma in Melbourne.

