Alfa Romeo Sauber bevestigt Leclerc en Ericsson als coureurs voor 2018

Ferrari-topman Sergio Marchionne maakte dat zaterdag bekend bij een persconferentie waar tekst en uitleg werd gegeven over de nieuwe samenwerking tussen Sauber en Alfa Romeo.

Sauber was samen met Williams het enige team dat het rijdersduo voor volgend seizoen nog bekend moest maken. Dat de Duitser Wehrlein moest vertrekken en plaats zou maken voor Formule 2-kampioen Leclerc lag in de lijn der verwachting, maar ook de Zweed Ericsson moest naast verluidt vrezen voor zijn stoeltje.

De Italiaan Antonio Giovinazzi werd ook genoemd als nieuwe coureur, maar hij moest het toch afleggen tegen de 27-jarige Ericsson. Mogelijk profiteert de Zweed van het feit dat hij gesponsord wordt door de eigenaren van het Sauber-team.

Alfa Romeo

Marchionne wilde de samenwerking van Sauber met Alfa Romeo aanvankelijk aangrijpen om het team te gebruiken als podium voor jonge Italiaanse coureurs, maar moest zich toch neerleggen bij de keuze van de eigenaren van de Zwitserse renstal.

Ericsson was de afgelopen jaargang de enige coureur die alle races reed, maar geen enkel punt pakte in de Formule 1. Een jaar eerder reed hij ook niet in de punten, terwijl hij in 2015 op negen punten eindigde. In zijn debuutseizoen 2014 bleef hij ook puntloos, toen nog in de auto van Caterham.

Leclerc

Leclerc, een pas 20-jarige Monegask, debuteert volgend jaar in de koningsklasse van de autosport. Hij kwam in het voorbije seizoen wel al vier keer als testcoureur in actie voor Sauber, net als een jaar eerder bij Haas.

In oktober eiste Leclerc als debutant nog de wereldtitel op in de Formule 2. De jonge coureur maakt deel uit van het opleidingsprogramma van Ferrari, dat de banden met Sauber in 2018 verder aan wil halen, en won in zijn eerste seizoen meteen zeven Grands Prix namens Prema Racing.

Wehrlein

Wehrlein moet na één seizoen al weer plaatsmaken. De 23-jarige Duitser verzamelde in 2017 slechts vijf punten en moet weer op zoek naar een nieuwe uitdaging, nadat hij vorig jaar ook al zonder team kwam te zitten door het faillissement van Manor.

Het nieuwe Formule 1-jaar begint traditiegetrouw weer in Australië. De eerste Grand Prix staat 25 maart op het programma in Melbourne.

Live op de hoogte blijven van al het nieuws uit de Formule 1? Download de NUsport-app