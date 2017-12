Nederlander Frijns vormt met Stroll team bij 24 uur van Daytona

De 26-jarige Frijns was vorig seizoen actief in de Formule E, het wereldkampioenschap van de elektrische sportauto's. Voor komend jaar heeft hij geen startplek in deze raceklasse. Hij reed onlangs nog sterk in de stratenrace in Macau door als tweede te finishen in de GT World Cup.

Donderdag maakte de Limburger bekend dat hij ook van start gaat bij de langeafstandsrace op het circuit in Daytona Beach, die in het weekend van 27 en 28 januari verreden wordt.

"Ik rijd de 24 uur van Daytona met een superteam. We gaan plezier hebben en genieten, maar zeker ook voor goud'', aldus Frijns, die is gekozen vanwege zijn internationale race-ervaring. Hij was in zijn carrière al eens kampioen in de Formule Renault 3.5 en testcoureur bij de Formule 1-teams Sauber en Caterham, maar bij de 24 uur van Daytona ging hij niet eerder van start.

Alonso

Voor de 19-jarige Stroll, die dit jaar namens Williams debuteerde in de Formule 1, wordt het zijn tweede deelname in Daytona. Teambaas David Cheng verwacht veel van het team van de Canadees en de Nederlander.

"Ik heb een groep talentvolle jongens in mijn team die hun sporen reeds verdiend hebben in het autoracen. Stuk voor stuk coureurs van groot kaliber'', aldus Cheng. "De 24 uur van Daytona wordt een van de sterkst bezette ooit."

Overigens is Stroll niet de enige Formule 1-coureur die Daytona zal rijden. Ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso gaat van start. De 36-jarige Spanjaard denkt er ook aan om in juni de 24 uur van Le Mans te rijden en daarvoor zou Daytona een goede test kunnen zijn.

Dit jaar werd de 24 uur van Daytona gewonnen door de Amerikanen Jeff Gordon, Jordan Taylor en RickyTaylor en de Italiaan Max Angelelli van het Amerikaanse team Wayne Taylor Racing.