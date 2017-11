Williams laat na testdagen nog niets los over eventuele rentree Kubica

De 32-jarige Pool aast op een terugkeer in de Formule 1 en dat houdt de gemoederen binnen de sport al een tijdje bezig. Kubica hoopt bij Williams op het vrijgekomen stoeltje na het afscheid van Felipe Massa.

"We nemen de beslissing op het moment dat we alle benodigde informatie hebben en er klaar voor zijn", zegt Paddy Lowe, technisch directeur van Williams, tegen Autosport.

Kubica kwam dinsdag tot precies honderd rondes op het Yas Marina Circuit en legde woensdag, toen hij alleen in de middag in actie kwam, 28 rondes af. Hij klokte respectievelijk de negende en zevende tijd.

Bij Williams namen naast Kubica ook Sergey Sirotkin en vaste coureur Lance Stroll plaats achter het stuur. "Het is niet zo dat de coureurs die we bij deze testdagen hebben laten rijden de enige opties zijn voor volgend jaar", aldus Lowe.

"Dit was een bandentest; een kans om twee verschillende rijders in actie te zien en een kans voor Lance om kennis te maken met de nieuwe banden. Natuurlijk levert dit meer informatie op over de coureurs, maar het betekent geen selectie van de coureurs waaruit we gaan kiezen."

Kubica

Verwacht werd dat er na de Grand Prix van Abu Dhabi al een beslissing zou vallen over Kubica bij Williams, maar dat gaat dus nog wat langer duren.

De Pool moest in 2011 zijn loopbaan beëindigen nadat hij bij een crash in een rally bijna zijn arm verloor. Na een langdurige revalidatie werd hij de laatste maanden veelvuldig in verband gebracht met een rentree in de Formule 1.

Kubica legde al eerder tests af voor Williams en Renault. De testdagen in Abu Dhabi werden als cruciaal gezien voor zijn kansen op een stoeltje in 2018.

Diverse teams testten in Abu Dhabi met nieuwe compounds, waaronder de rozekleurige hypersofts. Daarnaast experimenteerden diverse rijders met de vanaf volgend seizoen verplichte halo en werden ook verschillende andere tests uitgevoerd.

Live op de hoogte blijven van de Formule 1? Download de NUsport-app