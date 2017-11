Alfa Romeo na dertig jaar terug in Formule 1 als titelsponsor Sauber

Sauber meldt dat de samenwerking op strategisch, commercieel en technologisch vlak gaat plaatsvinden. Het logo van Alfa Romeo komt op de wagens van Sauber te staan, maar het team blijft gebruik maken van Ferrari-motoren.

Alfa Romeo was tussen 1950 en 1988 actief in de Formule 1 als constructeur en motorleverancier. In de debuutjaren 1950 en 1951 werd het team met de Italiaan Nino Farina en de Argentijn Juan Manuel Fangio wereldkampioen bij de coureurs.

Van 1961 tot en met 1978 was het bedrijf alleen motorleverancier, maar in 1979 keerde het weer terug als constructeur. In 1983 werd met een zesde plek in het constructeurskampioenschap het beste resultaat in de tweede Formule 1-periode behaald.

Historie

Sauber blikt op zijn website vol verwachting vooruit op de samenwerking. "We zijn blij dat we Alfa Romeo als partner kunnen verwelkomen", zegt directeur Pascal Picci. "Alfa Romeo heeft een lange en succesvolle historie in de autosport."

"We zijn er trots op dat een internationaal bekende firma ons kiest voor een samenwerking. We willen terugkeren aan de top van de sport."

"De overeenkomst met Sauber is een significante stap in de herontwikkeling van het merk Alfa Romeo", zegt Sergio Marchionne, die naast Ferrari-president ook directeur van Fiat Chrysler Group is. Alfa Romeo is daar onderdeel van.

"Met onze deelname aan de Formule 1 mengen we ons tussen andere grote autoproducenten. We profiteren van de technische kennis bij Sauber en de fans van Alfa Romeo krijgen de kans om het team te steunen in een nieuw hoofdstuk van deze legendarische sport."

Ericsson

Sauber is met Williams het enige team dat zijn rijdersduo voor volgend jaar nog niet bevestigd heeft. De 20-jarige Monegask Charles Leclerc en de 23-jarige Italiaan Antonio Giovinazzi worden genoemd als nieuwe coureurs. Beiden zijn afkomstig uit het talentenprogramma van Ferrari.

Mogelijk blijft Marcus Ericsson (27) echter actief voor het Zwitserse team, dat deels eigendom is van de mensen die de Zweed sponsoren. Pascal Wehrlein (23) moet hoogstwaarschijnlijk vertrekken.

Eerder maakte Red Bull al bekend dat het vanaf komend seizoen Aston Martin Red Bull Racing gaat heten. De Britse autofabrikant aast op een intrede in de Formule 1 vanaf 2021, als de reglementen voor de motoren mogelijk versimpeld worden.

Het afgelopen seizoen waren er met Mercedes, Ferrari, Renault en Honda slechts vier motorleveranciers actief in de Formule 1. Met de nieuwe regelgeving hoopt de organisatie meerdere automerken te interesseren voor de sport.

Afgelopen weekend won Valtteri Bottas de laatste Grand Prix van dit jaar. Het nieuwe seizoen begint op 25 maart met de Grand Prix van Australië.

