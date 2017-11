Kubica doet discussie over fysieke gesteldheid af als onzin

"Er is iemand die zegt dat ik met een hand moet rijden, maar dat is niet waar. Ik denk dat het onmogelijk is om een Formule 1-auto met een hand te besturen", zei Kubica vlak na afloop van de oefensessie in de oliestaat tegenover Motorsport.com.

"Ik heb wat zaken die mij begrenzen waardoor mijn lichaam dat moet compenseren, maar dat is niet verkeerd. We zijn maar gewone mensen en ons brein is gewend om ons lichaam te helpen bij het omzeilen van een handicap. Dat is normaal. Het is iets waarvan ik denk dat ik het onder controle heb."

Kubica aast op een rentree in de Formule 1 nadat hij in 2011 bij een zware crash in een rally ernstig arm- en handletsel opliep. De eenmalig Grand Prix-winnaar moest geruime tijd revalideren voordat hij weer in een racewagen kon stappen.

Met hulp van oud-wereldkampioen Nico Rosberg, die in zijn managementteam zit, hoopt Kubica na zeven jaar afwezigheid weer een stoeltje te bemachtigen in de koningsklasse van de autosport.

Massa

Kubica is een voorname kandidaat om volgend jaar in de Formule 1 voor Williams te rijden. De Britse renstal heeft na het afscheid van Felipe Massa een plekje vrij naast de Canadees Lance Stroll. Om alvast te wennen aan de nieuwe generatie Formule 1-auto's volgde Kubica de afgelopen maanden een intensief trainingsprogramma.

"Fysiek heb ik erg goed werk gedaan tijdens de laatste zes maanden. Het was niet makkelijk, maar het is niet zo dat ik in mijn bed gelegen heb. Ik ben waarschijnlijk in betere vorm dan ooit, zeker in vergelijking met 2010 toen ik nog reed. De motivatie is er en het lichaam reageert goed", beweerde hij.

"Het is alsof ik nieuw ben in de Formule 1. Omdat de sport in de laatste zeven jaar zo veranderd is, voelt het alsof ik van meet af aan moet beginnen. Maar mijn ervaring in de Formule 1 heeft me geholpen om sneller te leren dan in het verleden."

Kubica legde in Abu Dhabi honderd rondjes af en noteerde met 1.41,296 de negende tijd. Daarmee was hij aanzienlijk langzamer dan lijstaanvoerder Kimi Raikkonen, die 1.37,768 klokte namens Ferrari. Kubica krijgt woensdag tijdens de tweede en laatste testdag nog een kans om zich te bewijzen.