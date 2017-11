Kubica rijdt zesde tijd in Williams op cruciale eerste testdag

Kubica zette met 1.41,296 de zesde tijd neer van de elf coureurs die in actie kwamen. Lance Stroll kruipt dinsdagmiddag achter het stuur van de Williams. Woensdag komen Kubica en de Russische coureur Sergey Sirotkin in actie voor het team.

Bij de testdagen op het Yas Marina Circuit worden de Pirelli-banden van volgend jaar getest door de teams. Ook rijden sommige auto's met de halo, de hoofdbescherming die vanaf komend seizoen verplicht is.

Kubica aast op een rentree in de koningsklasse van de autosport. De 32-jarige Pool moest in 2011 zijn loopbaan beëindigen nadat hij bij een crash in een rally bijna zijn arm verloor.

Na een langdurige revalidatie werd Kubica de laatste maanden veelvuldig in verband gebracht met een rentree in de Formule 1. Hij legde al eerder tests af voor Williams en Renault.

De testdagen in Abu Dhabi worden als cruciaal gezien voor de kansen van Kubica op een stoeltje in 2017. Alleen Williams en Sauber hebben hun rijdersduo voor 2018 nog niet rond. Bij Williams nam de Braziliaanse routinier Felipe Massa (36) afgelopen weekend afscheid.

Verstappen

Max Verstappen komt woensdag in actie in Abu Dhabi, waar zondag de laatste Grand Prix van het jaar werd verreden. Dinsdag kwam teamgenoot Daniel Ricciardo tot de vijfde tijd: 1.40,713. Kimi Raikkonen was in zijn Ferrari de snelste (1.37,768). Wereldkampioen Lewis Hamilton klokte namens Mercedes de vierde tijd (1.40.017) achter Romain Grosjean (Haas) en Nico Hülkenberg (Renault).

Fernando Alonso crashte al vroeg met zijn McLaren en kon pas aan het einde van de sessie weer de baan op.