Talent Nyck de Vries tekent bij topteam in Formule 2

"Ik ben ontzettend blij dat ik me bij zo'n succesvol team mag aansluiten", reageerde De Vries verheugd op de site van Prema. "We kennen elkaar al een tijdje, dus het is geweldig om nu eindelijk samen te kunnen racen. Ik kan niet wachten om terug te gaan naar Italië en kijk erg uit naar het nieuwe seizoen."

De jonge Fries zal bij zijn nieuwe Italiaanse team een coureursduo gaan vormen met de 21-jarige Indonesiër Sean Gelael.

De Vries, die deel uitmaakt van het talentenprogramma van het Formule 1-team van McLaren, eindigde dit seizoen in zijn eerste jaar in de Formule 2 als zevende. Hoogtepunt was zijn zege in de sprintrace in Monaco.

De Nederlander begon 2017 bij het Italiaanse Rapax, maar stapte halverwege het seizoen over naar het Spaanse Racing Engineering. In totaal stond hij vijf keer op het podium in zijn debuutjaar. Naast zijn overwinning in Monaco werd De Vries tweede in Baku en in België en derde bij de twee races in Hongarije.

Aanwinst

René Rosin, de teambaas van Prema, verwacht veel van zijn nieuwste aanwinst. "Nyck heeft geweldige kwaliteiten en we hopen dat hij, samen met het team, het meeste uit zijn talent kan halen en voor de titel kan strijden."

Prema won dit jaar acht races in de Formule 2. Kampioen Leclerc, uit het opleidingsprogramma van Ferrari, tekende voor zeven van die zeges. Met 282 punten had hij een straatlengte voorsprong op de nummer twee in het eindklassement, de Rus Artem Markelov.