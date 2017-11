Hamilton geeft toe dat hij niet meer in topvorm was na winnen titel

"Ik heb mijn best gedaan om op hetzelfde niveau te blijven, maar ik kan niet zeggen dat ik de laatste twee Grands Prix honderd procent was in vergelijking met de rest van het seizoen", aldus Hamilton tegen de BBC.

"Je wilt ook genieten. Ik probeerde nog steeds te doen wat ik moet doen, maar dat is niet zo makkelijk."

De 32-jarige Hamilton stelde vier weken geleden door een negende plek bij de Grand Prix van Mexico zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 veilig.

De Mercedes-coureur werd vervolgens na een crash in de kwalificatie vierde in Brazilië en tweede in Abu Dhabi, waardoor hij de statistiek in stand hield dat hij nog nooit een race heeft gewonnen op het moment dat hij al wereldkampioen is.

In 2008 en 2014 pakte de Engelsman de titel in de laatste GP van het jaar, maar in 2015 werd hij drie keer tweede nadat hij al zeker was van het kampioenschap.

Bottas

"Het is duidelijk dat er iets gebeurt als je kampioen bent geworden", zei Hamilton in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij zijn meerdere moest erkennen in teamgenoot Valtteri Bottas.

"Ik kan alleen zeggen dat ik veel gefeest heb in de week nadat ik kampioen werd. Dat is wat je dan doet. En dat deed ik niet voor de andere races."

"Ik had de laatste twee races niet dezelfde energie als de rest van het seizoen, hoewel ik de races wel hetzelfde benaderd heb. Maar ik maak me daar geen zorgen over. Volgend seizoen zal ik weet terug zijn op het niveau dat ik had in het tweede deel van dit seizoen."

Het volgende Formule 1-seizoen begint op 25 maart 2018 met de Grand Prix van Australië.