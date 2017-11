Afzwaaiende Massa gaat 'mooiste raceklasse van de wereld' missen

"Natuurlijk ga ik het racen tegen fantastische coureurs en het vechten in de mooiste raceklasse van de wereld met de beste auto's missen", aldus Massa, die 2002 in dienst van Sauber zijn debuut maakte in de Formule 1. In zijn laatste jaar eindigde de Williams-coureur als elfde in de WK-stand.

"Het was een eer om hier zestien seizoenen deel van uit te maken. Ik wil iedereen bedanken die mij al die jaren heeft gesteund."

Massa nam vorig jaar ook al afscheid, maar besloot later om toch nog een jaar door te gaan. Valtteri Bottas vertrok van Williams naar Mercedes, waarna de routinier de vrijgekomen plek innam.

In zijn tweede afscheidsrace kon Massa zondag geen grote rol van betekenis spelen. Hij finishte als tiende, maar was daar niet ontevreden mee. "Het was een goede race vandaag. Ik heb van het begin tot het eind kunnen vechten."

Vrienden

Rob Smedley, zijn race-engineer bij Ferrari en de huidig Head of Vehicle Performance van Williams, was na de race op het Yas Marina Circuit lovend over Massa, die in 2008 nipt naast de wereldtitel greep. Hij werd destijds tweede achter Lewis Hamilton.

"Ik denk niet dat je een meer complete coureur gaat vinden dan Felipe", zei Smedley, die vanaf 2006 met de Braziliaan heeft samengewerkt, tegen Sky Sports. "Het zal gek zijn om hem niet meer bij een Grand Prix te zien."

Massa en Smedley zijn in al die jaren meer dan collega's geworden. "We zijn vrienden en zien elkaar erg veel. Daar zal niets aan veranderen", stelde Smedley stellig.

Overigens blijft Massa, die in zijn loopbaan elf GP's won, verbonden aan de autosport. Hij maakt vanaf volgend jaar deel uit van de World Motor Sport Council, het belangrijkste bestuursorgaan binnen de internationale automobielfederatie FIA.