Horner had wisselvallig seizoen Red Bull liever beter afgesloten

"Het was een seizoen van hoogte- en dieptepunten", aldus Horner na de Grand Prix van Abu Dhabi in een persbericht van Red Bull. "Een seizoen dat we liever op een beter manier hadden afgesloten."

"Terugkijkend op het hele jaar zijn de drie zeges en de dertien podiumplekken voor de RB13 de positieve punten. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel lessen geleerd omdat we te vaak zijn uitgevallen in races."

Verstappen en Ricciardo haalden samen liefst dertien keer de finish niet in de twintig Formule 1-races in 2017. Ter vergelijking: bij wereldkampioen Mercedes was er maar één uitvalbeurt (van Valtteri Bottas in Spanje) en Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen wisten samen zes keer de race niet uit te rijden.

Motor

Een groot deel van de problemen bij Red Bull dit seizoen is terug te voeren op de Renault-motor. De 20-jarige Verstappen viel in de eerste veertien races zeven keer uit en vier keer kwam dat door problemen met zijn krachtbron.

De Limburger houdt zich echter liever vast aan de laatste zes Grands Prix van het seizoen, waarin hij twee keer won en één keer tweede werd.

"Al met al is het een positief einde van het jaar geweest, al hebben we in de laatste twee races, op circuits die ons niet heel goed liggen, niet het maximale eruit gehaald", aldus Verstappen.

"We zullen hard blijven werken om ons te verbeteren, zoals we in het laatste deel van dit jaar gedaan hebben. Met wat verbeteringen aan de motor zouden we volgend jaar op z'n minst dicht bij de toppers moeten zitten in 2018."

Het volgende Formule 1-seizoen begint op 25 maart 2018 met de Grand Prix van Australië.