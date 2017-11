Bottas euforisch na 'heel belangrijke zege' in Abu Dhabi

"Wij Finnen tonen niet zo snel onze emoties, maar dat betekent niet dat we totaal emotieloos zijn. Dus misschien laat ik het niet heel duidelijk zien, maar ik voel me heel goed", aldus Bottas tijdens de podiumceremonie.

De coureur van Mercedes begon op het Yas Marina Circuit van pole position en zag zijn leidende positie in de weinig spectaculaire race niet meer in gevaar komen. Ook naaste belager Hamilton kwam niet voorbij zijn teamgenoot.

"Dit is een heel belangrijke zege voor mij", zei Bottas, die zijn derde overwinning in zijn loopbaan boekte. "Het bemachtigen van pole position en dan ook nog winnen; veel blijer kan ik niet zijn."

Hamilton

Voor Hamilton, die eind oktober al zijn vierde wereldtitel veiligstelde, stond er zondag niks meer op het spel. De Brit was dan ook vooral blij voor zijn teamgenoot.

"Ik wil Valtteri van harte feliciteren. Ik moet hem een groot compliment maken, want hij gaf me geen kans hem in te halen. Terwijl ik echt alles heb gegeven", zei Hamilton, die in alle Grands prix dit jaar in de punten viel.

"Zelf wil ik graag het team bedanken voor dit seizoen. Het is een eer om voor Mercedes te rijden en ik kan niet wachten tot het nieuwe seizoen."

Hamilton eindigde door zijn tweede plek in Abu Dhabi op 363 punten in de WK-stand, met 46 punten voorsprong op de Duitser Vettel van Ferrari.