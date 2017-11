Verstappen baalt van gebrek aan inhaalmogelijkheden in 'saaie' slotrace

Verstappen hoopte in de afsluitende race van het Formule 1-seizoen voor een verrassing te zorgen, maar reed op het Yas Marina Circuit de hele tijd achter Kimi Raikkonen van Ferrari.

"Ik probeerde nog wel aan te haken, maar Raikkonen hield de deur goed dicht. Toen bleek nog maar eens dat je op deze baan totaal niet in kan halen", aldus Verstappen tegen Ziggo Sport.

De coureur van Red Bull Racing finishte uiteindelijk wel als vijfde, maar dat kwam doordat zijn teamgenoot Daniel Ricciardo na twintig rondes uitviel door problemen aan zijn auto.

Balans

Verstappen was in ieder geval blij dat hij tijdens de race geen problemen had met de balans van zijn auto, iets wat hem tijdens de vrije trainingen en kwalificatie wel parten speelde.

"Ik was positief verrast door mijn eigen snelheid", zei Verstappen. "Dit keer had ik ook geen last van problemen met de balans van mijn auto, maar het was helaas een redelijk saaie wedstrijd."

Door zijn vijfde plek in Abu Dhabi eindigde Verstappen dit seizoen als zesde in de WK-stand met 168 punten, 32 minder dan nummer vijf Ricciardo.