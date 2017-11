Verstappen sluit seizoen af met vijfde plek in Abu Dhabi, Bottas wint

Met zijn eindklassering in Abu Dhabi finishte Verstappen een plek hoger dan hij begon (zesde). De 20-jarige Nederlander van Red Bull Racing eindigde voor de zesde Grand Prix op rij in de top vijf en sluit het seizoen af als zesde in de WK-stand.

Bottas was vanaf pole position gestart en gaf zijn leidende positie niet meer uit handen, waardoor de 28-jarige Fin zijn derde overwinning dit seizoen boekte. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton eindigde als tweede, gevolgd door de Duitser Sebastian Vettel en de Fin Kimi Raikkonen van Ferrari.

Voor Daniel Ricciardo was de race in Abu Dhabi na twintig rondes voorbij. De Australiër had een hydraulisch probleem en moest zijn auto aan de kant zetten. Daardoor nam Raikkonen zijn vierde plek in de WK-stand over. Het was al de derde keer in de laatste vier races dat Ricciardo uitviel.

Zesde plek

De meeste aandacht in Abu Dhabi ging uit naar de strijd om de zesde plek in het constructeurskampioenschap, goed voor zo'n tien miljoen euro. Toro Rosso begon op die felbegeerde zesde plek, maar raakte die in de laatste race kwijt aan Renault dankzij de zesde plek van Nico Hülkenberg.

Verder stond er weinig meer op het spel op het Yas Marina Circuit, sinds 2013 onafgebroken het decor van de slotrace van het seizoen. Hamilton had eind oktober al zijn vierde wereldtitel veiliggesteld, terwijl zijn team Mercedes niet meer in te halen was in het klassement bij de constructeurs.

Voor Felipe Massa was de Grand Prix van Abu Dhabi zijn laatste race in de Formule 1. De 36-jarige Braziliaan nam vorig jaar ook al afscheid, maar keerde later toch weer terug bij Williams.

Start

In de laatste GP van het seizoen reden de coureurs vooral voor de eer en dat was ook te zien aan de relatief rustige start. Alleen Hülkenberg van Renault kreeg een tijdstraf van vijf seconden na een inhaalactie buiten de baan, terwijl de coureurs voorin na de eerste ronde nog gewoon op dezelfde plek reden als bij de start.

Verstappen hoopte het gat met nummer vijf Raikkonen klein te houden om hem op het rechte stuk mogelijk in te halen met behulp van DRS, maar de Fin koesterde een maximale voorsprong van anderhalve seconde. Ook na zijn pitstop na veertien rondes slaagde Verstappen er niet in om het gat te verkleinen.

De Limburger pakte wel snel daarna de vijfde plek. Hij profiteerde daarbij van autoproblemen bij teamgenoot Ricciardo, die als eerste coureur moest afhaken in Abu Dhabi.

Het duurde niet lang voordat Carlos Sainz zich bij de Australiër voegde. De coureur van Renault viel twee rondes na zijn pitstop uit, omdat zijn linkerband niet goed op zijn auto was bevestigd. Renault incasseerde zo een flinke tegenvaller in de strijd om de zesde plek, maar had aan de knappe eindklassering van Hülkenberg in Abu Dhabi wel genoeg om die felbegeerde positie in de WK-stand over te nemen van Toro Rosso.

Voorin gebeurde ook in de slotfase van de race heel weinig. De leidende positie van Bottas werd niet serieus in gevaar gebracht door zijn teamgenoot en naaste belager Hamilton, waardoor de Fin de derde overwinning in zijn loopbaan kon boeken. Verstappen slaagde er op zijn beurt niet meer in om Raikkonen te passeren en moest in de slotrace genoegen nemen met de vijfde plek.