Ontevreden Verstappen 'moet accepteren' dat hij niet harder ging

De 20-jarige coureur heeft het al het hele weekend niet volledig naar zijn zin in de woestijn, waar hij tot nu toe meestal langzamer is dan teamgenoot Daniel Ricciardo. De Australiër vertrekt zondag vanaf de vierde plaats.

"Het was gisteren in de vrije trainingen al vechten. We kregen de balans ook nu niet voor elkaar, wat ik ook probeerde", erkende Verstappen bij Ziggo Sport. "We hebben maar te accepteren dat het niet gaat."

Verstappen kon door de onbalans naar eigen zeggen geen perfect rondje rijden. "De laatste was nog redelijk, maar ik ben gewoon niet tevreden over de balans. Daar kan je tijdens de kwalificatie ook niets meer aan veranderen. Het was een verloren zaak en ik heb geprobeerd een zo goed mogelijk rondje te rijden."

Ook voor de race is Verstappen niet al te optimistisch. "Als het zoals vandaag gaat, wordt het ook niets in de race. We staan ook iets verder naar achteren dan vorig jaar. We moeten maar even kijken."

Ricciardo

Ricciardo was in in een betere stemming na de kwalificatie. De Australiër wist zich in de laatste run nog op te werken van de zesde naar de vierde positie.

"We hadden de bandenspanning wat aangepast en dat hielp. Na de eerste sector had ik er vertrouwen in dat ik een goede ronde zou rijden. Ik ben heel blij met de tweede startrij."

In tegenstelling tot Verstappen kijkt Ricciardo wel vol vertrouwen uit naar de race van zondag, waarmee het seizoen wordt afgesloten. "Hopelijk kunnen we de motor wat opendraaien en gebeurt er iets in de eerste rondes. We gaan proberen er het meeste van te maken."

De Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd. De Fin Valtteri Bottas begint vanaf pole position. Wereldkampioen Lewis Hamilton begint naast zijn teamgenoot bij Mercedes op de voorste startrij.