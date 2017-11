Verstappen zet ook in laatste vrije training in Abu Dhabi zesde tijd op klok

De 20-jarige Verstappen kwam tot een tijd van 1.38,587 in zijn Red Bull. Daarmee was hij een paar tienden van een seconde sneller dan vrijdag, toen hij goed was voor de derde en zesde tijd in de Verenigde Arabische Emiraten.

Hamilton bleef in zijn Mercedes de rest van het veld voor in een tijd van 1.37,627. De Brit reed daarmee de snelste tijd ooit op het Yas Marina Circuit.

Zijn teamgenoot Valtteri Bottas klokte met 1.37,900 de tweede tijd, gevolgd door de Ferrari's van Kimi Raikkonen (1.38,157) en Sebastian Vettel (1.38,174) en Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo (1.38,340).

Felipe Massa klokte met 1.39,383 de elfde tijd in zijn allerlaatste vrije training. De 36-jarige Braziliaan van Williams rijdt zondag zijn 269e en laatste Grand Prix in de Formule 1.

Parasol

Verstappen zette pas halverwege de trainingssessie zijn eerste tijd op de klok. De Limburger dook na een vroeg installatierondje de pitstraat van Red Bull in en kwam daar pas na 25 minuten weer uit op ultrasoftbanden.

Vlak na de eerste getimede ronde van Verstappen werd de training nog verstoord door een op de baan gewaaide parasol. Een marshal rende met gevaar voor eigen leven het asfalt op om het circuit weer vrij te maken voor de coureurs.

Even later ontsnapte Bottas aan een flinke crash. De Fin verremde zich, raakte de binnenkant van de kerbstones en verloor daardoor de controle over de auto, maar kon zijn Mercedes net op tijd langs de muur sturen.

Kwalificatie

Vrijdag noteerde Verstappen in de eerste training een snelste tijd van 1.39,154, waarmee hij alleen voorrang hoefde te verlenen aan Vettel en Hamilton. In de duisternis van Abu Dhabi wist hij zich 's avonds te verbeteren tot 1.38,894, maar daarmee kwam hij niet verder dan de zesde tijd.

Zaterdag om 14.00 uur begint de kwalificatie op Yas Marina. Zondag gaan op datzelfde tijdstip de lichten uit voor de laatste race van het Formule 1-seizoen. Vorig jaar begon Verstappen vanaf P6 en werd hij vierde in Abu Dhabi.