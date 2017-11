Verstappen denkt dat Red Bull niet snel genoeg is voor winst in slotrace

"Ik denk niet dat we snel genoeg zijn om voor de winst te gaan en ik was ook nog niet tevreden met de balans", zei Verstappen na de tweede vrije training op het Yas Marina Circuit volgens Verstappen.nl.

De 20-jarige Limburger eindigde in de eerste vrije training als derde op korte afstand van Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. Later op de dag werd hij zesde en moest hij meer dan een seconde toegeven op Hamilton.

"De eerste training was oké en de tweede training wat minder", stelde Verstappen nuchter vast. "Maar dat kwam omdat we wat dingen hadden aangepast, waar ik niet helemaal tevreden over was. Daar is een training voor, dat hoort erbij. We weten nu wel wat er werkt en wat niet werkt, dus dat passen we aan voor morgen."

De Nederlander doelt daarmee op de kwalificatie van zaterdag, die om 14.00 uur Nederlandse tijd begint. "Hopelijk kunnen we er dan dichterbij zitten en dan zouden we in de race normaal gezien er nog dichter op moeten zitten."

Klassement

De Grand Prix van Abu Dhabi is de laatste race van het Formule 1-seizoen. Verstappen won dit jaar twee races, in Maleisië en Mexico. Het is al zeker dat de Limburger het seizoen afsluit op de zesde plaats in de WK-stand.

Verstappen heeft al aangekondigd dat hij zijn motor van Renault niet wil sparen en voluit voor een goed resultaat wil gaan. "Er is vandaag niets misgegaan, dus wat dat betreft loopt het allemaal goed", zei hij.

Red Bull-teambaas Christian Horner zei vrijdag na de vrije trainingen dat hij ook hoopt dat Renault risico's gaat nemen met zijn motoren. "Het WK is beslist. Er is niks meer te winnen of te verliezen, dus vind ik dat we er ook vol voor moeten gaan met beide auto’s. En hopelijk is dat ook de insteek van onze motorenleverancier", aldus Horner volgens het AD.

De GP van Abu Dhabi, die verreden wordt terwijl de zon ondergaat in de Verenigde Arabische Emiraten, begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.