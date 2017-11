Verstappen klokt zesde tijd in tweede vrije training GP Abu Dhabi

Lewis Hamilton zette in zijn Mercedes de snelste tijd neer op het verlichte Yas Marina Circuit: 1.37,877. Daarmee was hij een kwart van een seconde rapper dan Sebastian Vettel in de Ferrari (1.38,026).

Ricciardo eindigde als derde in 1.38,180, waarmee hij ruim sneller was dan Verstappen (1.38,894). Kimi Raikkonen (1.38,352) en Valtteri Bottas (1.38,537) reden zich nog tussen het Red Bull-duo.

Achter Verstappen zat een gaatje naar Sergio Perez, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg en Fernando Alonso, die de top tien completeerden. Felipe Massa, die bezig is aan zijn laatste Formule 1-weekend, zette de elfde tijd neer.

Verstappen eindigde eerder op vrijdag in de eerste vrije training in 1.39,154 nog als derde, vlak achter Vettel (1.39,006) en Hamilton (1.39,126). Toen was Ricciardo slechts tiende op meer dan een seconde van zijn Nederlandse teamgenoot.

Beslissingen

Verstappen is al zeker van de zesde plaats in de WK-stand, zoals bijna alle beslissingen in de klassementen al gevallen zijn voor de laatste GP van het jaar. Hamilton heeft de wereldtitel al veiliggesteld, terwijl Mercedes het constructeurskampioenschap binnen heeft.

Omdat de GP van Abu Dhabi de laatste race van het seizoen is, kondigde Verstappen aan dat hij zijn motor van Renault niet zal sparen en veel risico voor een goed resultaat wil nemen. Tijdens de eerste vrije trainingen was hij nog voorzichtig en reed hij slechts 33 ronden.

Zaterdag is de derde vrije training (start om 11.00 uur Nederlandse tijd) en de kwalificatie (start om 14.00 uur). De race begint zondag om 14.00 uur. Dat betekent dat de zon tijdens de Grand Prix ondergaat.