Verstappen dicht achter Vettel en Hamilton in eerste vrije training

Verstappens snelste ronde ging in 1.39,154. Ferrari-coureur Vettel was de beste in 1.39,006, terwijl Hamilton (Mercedes) 1.39,126 neerzette.

Verstappen pakte zijn winst vooral in de laatste, technische sector van het Yas Marina Circuit, waar hij de snelste was van alle coureurs.

Achter de top drie zat er een flink gat naar Kimi Raikkonen, die in zijn Ferrari tot een tijd van 1.39,519 kwam. Valtteri Bottas (Mercedes) completeerde de top vijf in 1.39,741.

Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, kwam niet verder dan de tiende tijd (1.40,773). Hij moest ook Sergio Perez, Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne en de afzwaaiende Felipe Massa nog voor zich dulden.

Bijna alle coureurs zetten hun snelste tijd neer op ultrasoftbanden.

Gridstraf

Brendon Hartley eindigde als twintigste en laatste in de Verenigde Arabische Emiraten. Tijdens de eerste vrije training werd bekend dat de coureur van Toro Rosso wederom een gridstraf zal krijgen, nu van tien plaatsen voor het vervangen van een onderdeel van het hybride systeem.

Verstappen is al zeker van de zesde plaats in de WK-stand, zoals bijna alle beslissingen in de klassementen al gevallen zijn voor de laatste GP van het jaar. Hamilton is al zeker van de wereldtitel, terwijl Mercedes het constructeurskampioenschap al binnen heeft.

De tweede vrije training in Abu Dhabi begint vrijdag om 14.00 uur Nederlandse tijd. 24 uur later start de kwalificatie, terwijl de race zondag om 14.00 uur is.