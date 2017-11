Vettel put veel vertrouwen uit 'ongelooflijke progressie' Ferrari

"Van alle teams hebben wij de meeste progressie geboekt ten opzichte van vorig seizoen", vertelde de Duitse coureur, die de wereldtitel naar Mercedes-rijder Lewis Hamilton zag gaan, donderdag tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Abu Dhabi, die zondag wordt verreden.

Vettel stond halverwege het seizoen nog aan kop in de WK-stand. Door technische problemen, botsingen én een gebrek aan snelheid ging het na de zomerstop echter bergafwaarts, al schreef hij twee weken terug nog wel de Grand Prix van Brazilië op zijn naam.

"We waren erg dicht bij de hoofdprijs dit jaar", blikt de viervoudig wereldkampioen terug. "Natuurlijk kijk je ook altijd naar wat er mis is gegaan en in de tweede helft van het seizoen hebben we nu eenmaal kansen laten liggen. Maar het team staat er uitstekend voor. Er zijn veel positieve aspecten waar we vertrouwen uit kunnen putten voor volgend jaar."

Wereldtitel

Ferrari kende in 2016 nog een rampseizoen, waarin het gerenommeerde team geen enkele Grand Prix wist te winnen. Dit seizoen staat de teller al op vijf zeges, allemaal dankzij Vettel. Teamgenoot Kimi Raikkonen eindigde weliswaar zeven keer op het podium, maar boekte geen zege.

"Ik denk dat we een ongelooflijke stap voorwaarts hebben gezet", zegt de 30-jarige Duitser. "We hebben ons lesje geleerd, dus dat gaat ons volgend jaar zeker helpen. We staan helemaal op scherp."

"Als we volgend jaar weer zo'n grote stap kunnen zetten, mag het behalen van de wereldtitel geen enkel probleem zijn", voegde hij er lachend aan toe. "Het is natuurlijk onmogelijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren, maar als we ons niet laten afleiden, liggen er mooie dingen in het verschiet."

Abu Dhabi

De race in Abu Dhabi is zondag de laatste van het seizoen. Vettel is bijna zeker van de tweede plaats in de eindstand. Zijn voorsprong op Mercedes-coureur Valtteri Bottas bedraagt 22 punten, terwijl er bij een zege 25 punten te verdienen zijn.

Het raceweekend begint vrijdag met de eerste twee vrije trainingen. Een dag later volgen de derde vrije training en de kwalificatie, zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd begint de race.

Het nieuwe Formule 1-seizoen start op 25 maart met de Grand Prix van Australië.