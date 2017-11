Verstappen verkiest ook dit jaar vakantie boven Sportgala

"Het maakt me eerlijk gezegd niet heel veel uit of ik dit jaar win", aldus de 20-jarige Verstappen donderdag op de persconferentie voor de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste race van het Formule 1-seizoen.

De Limburger kreeg vorig jaar bij het Sportgala in Amsterdam de voorkeur boven Dorian van Rijsselberghe, Ferry Weertman, Tom Dumoulin en Sven Kramer. Hij schreef in 2016 geschiedenis door als eerste Nederlander een Formule 1-race te winnen. Dit jaar heeft hij daar nog twee zeges aan toegevoegd.

"Maar het zou beter zijn om Sportman van het Jaar te worden na een kampioenschap en dat is me dit jaar niet gelukt", stelt Verstappen. "Ik hoop dat de prijs naar iemand gaat die het heel erg verdient. Er zijn zoveel sporters aan wie ze de award kunnen geven. Ik vind het lastig om verschillende sporten te vergelijken."

"Ik houd me persoonlijk niet echt bezig met de prijs voor Sportman van het Jaar. Ik win liever in de Formule 1. Een kampioenschap vind ik veel belangrijker dan een titel bij het Sportgala."

Vakantie

Verstappen was vorig jaar niet in de Amsterdamse RAI om zijn prijs op te halen en ook volgende maand zal hij een vakantie verkiezen boven het gala. "Ik ben al zoveel weggeweest. Dan heb ik niet echt zin om op een gala te zitten", aldus Verstappen volgens de NOS.

Op 3 december wordt bekend wie dit jaar genomineerd zijn voor de prijzen op het Sportgala. Verstappen rijdt eerst dit weekend nog de slotrace op het Yas Marina Circuit.

"Hopelijk kunnen we het dit weekend wat beter doen dan twee weken geleden in Brazilië", doelt Verstappen op zijn vijfde plaats op Interlagos. "Als we wat dichter op Ferrari en Mercedes zitten in de kwalificatie, dan moeten we het goed kunnen doen in de race."

De eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Abu Dhabi zijn vrijdag. De race begint zondag om 14.00 uur.