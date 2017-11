Toro Rosso, Renault en Haas kijken uit naar strijd om 10 miljoen in slotrace

Voorafgaand aan de slotrace op het circuit Yas Marina zijn alle prijzen in de Formule 1 al vergeven. Lewis Hamilton werd voor de vierde keer wereldkampioen en Mercedes kroonde zich voor het vierde jaar op rij tot beste constructeur.

In de strijd om de troostprijzen is het nog wel spannend. Toro Rosso, Renault en Haas strijden om de zesde plaats, goed voor 10,25 miljoen euro aan prijzengeld.

Toro Rosso bezet momenteel de zesde plek met 53 punten, Renault heeft er 49 verzameld en Haas staat op 47.

Kampioenschap

"Deze race is bijna een kampioenschap op zich", zegt Cyril Abiteboul, hoofd van het team van Renault, tegen Reuters. Toro Rosso maakt ook gebruik van een motor van de Franse fabrikant, die dit seizoen veel problemen had met de betrouwbaarheid. Haas heeft een krachtbron van Ferrari.

Guenther Steiner, teambaas van Haas, zegt dat zijn team als doel heeft om voor de zesde plek te gaan. "Absoluut, daar gaan we vol voor."

"Tijdens de vorige race in Brazilië hoopten we al goede zaken te doen. Helaas ging het in de eerste ronde helemaal mis." Kevin Magnussen viel al vroeg uit op Interlagos en Romain Grosjean kreeg een tijdstraf na een crash met Esteban Ocon.

"Maar ik wil het niet over 'als' en 'dan' hebben", zegt Guenther. "We gaan gewoon hard ons best doen in Abu Dhabi."

Grand Prix

Haas is bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1, vorig jaar werd het team achtste bij de constructeurs. Toro Rosso eindigde toen op de zevende plek en Renault moest genoegen nemen met de negende plaats.

De Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd. Zaterdag start om hetzelfde tijdstip de kwalificatie, vrijdag zijn de eerste vrije trainingen.