'Williams laat naast Kubica ook Sirotkin banden testen in Abu Dhabi'

Volgens Autosport.com mag de 22-jarige Sirotkin na de afsluitende race één testdag voor zijn rekening nemen in Abu Dhabi. Kubica mag zich op de andere dag andermaal laten zien van Williams.

Sirotkin is dit jaar reservecoureur bij Renault en reed vier vrije trainingen voor het Franse fabrieksteam. Vorig jaar kwam hij ook al twee keer de baan op en in 2014 was hij reservecoureur bij Sauber.

Het is nog onduidelijk of de Rus ook daadwerkelijk in beeld is als tweede coureur naast Lance Stroll. Kubica geldt als topkandidaat, maar ook de namen van Pascal Wehrlein, Daniil Kvyat en Paul di Resta zingen rond.

Williams kondigde eerder op dinsdag al aan dat het voor komend weekeinde sowieso geen duidelijkheid verschaft over de invulling van het tweede stoeltje voor 2018. "We zijn in gesprek met Kubica, maar er is nog geen akkoord. We maken nieuws bekend als de tijd rijp is."

Massa rijdt aanstaande zondag zijn 269e en laatste Grand Prix. De 36-jarige Braziliaan debuteerde in 2002 en zou aanvankelijk vorig jaar al afscheid nemen, maar besloot er toch nog een jaartje aan vast te plakken bij Williams.