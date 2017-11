Williams verwacht pas na GP Abu Dhabi duidelijkheid over Kubica

"We zijn in gesprek met Kubica, maar er is nog geen akkoord. Er is nog geen besluit genomen over de vervanging van Felipe Massa", aldus Williams dinsdag in een verklaring, als reactie op berichten in verschillende media dat de Poolse coureur al zou zijn vastgelegd.

"We maken nieuws bekend als de tijd rijp is en dat zal in ieder geval nog niet dit weekeinde zijn bij de slotrace in Abu Dhabi."

Massa neemt zondag bij de Grand Prix van Abu Dhabi afscheid van de Formule 1. Williams heeft diverse opties voor het tweede zitje naast de Canadees Stroll.

De Duitser Pascal Wehrlein, de Schot Paul di Resta en de Rus Daniil Kvyat zijn beschikbaar, maar Kubica lijkt de voornaamste kandidaat na een succesvolle test met Williams vorige maand.

Rally

De 32-jarige Kubica wil dolgraag terugkeren in de koningsklasse van de autosport. De Formule 1-carrière van de Pool, die in 2008 de Grand Prix van Canada won, kwam in 2011 tot een abrupt einde na een zware crash in een rally in Italië.

Hij liep daardoor ernstig letsel op aan hand en arm en pas na een maandenlange revalidatie kon hij weer achter het stuur van een raceauto kruipen.