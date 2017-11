Alles over GP Abu Dhabi: 'Handschoenen kunnen uit bij Red Bull'

Hoewel de kampioenen bij zowel de coureurs als de constructeurs al bekend zijn, gaan er nog een aantal beslissingen vallen in de allerlaatste Formule 1-race van het jaar.

De strijd om de zesde plaats in het constructeurskampioenschap is nog in volle gang. Momenteel heeft Toro Rosso deze plek in handen, maar Renault (vier punten achterstand) en Haas (zes punten) azen op het extra prijzengeld (z'n 10 miljoen euro) dat een hogere klassering met zich meebrengt.

Voor Felipe Massa is de Grand Prix van Abu Dhabi dan echt zijn laatste race in de Formule 1. De 36-jarige Braziliaan nam vorig jaar ook al afscheid, maar keerde later toch weer terug bij Williams.

Het Yas Marina Circuit, waar de coureurs 55 keer in de rondte zullen gaan, is sinds 2013 onafgebroken het decor van de slotrace van het seizoen. Vorig jaar werd Nico Rosberg er wereldkampioen, waarna hij een paar dagen later aankondigde afscheid te nemen van de Formule 1.

Max Verstappen droeg vorig jaar na de eerste ronde de rode lantaarn door een aanvaring met Nico Hülkenberg. Na een inhaalrace en de juiste strategie voelde zijn vierde plaats na afloop als een overwinning.

Circuit: Yas Marina Circuit

Aantal rondes: 55

Lengte circuit: 5.554 km

Aantal bochten: 21

Recordwinnaar: Sebastian Vettel en Lewis Hamilton: 3 (Vettel: 2009, 2010, 2013. Hamilton: 2011, 2014, 2016)

Ronde record: Sebastian Vettel (Red Bull) 1.40,279

Laatste vijf winnaars:

2016: Lewis Hamilton (Mercedes)

2015: Nico Rosberg (Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (Mercedes)

2013: Sebastian Vettel (Red Bull)

2012: Kimi Raikkonen (Lotus)

De top tien van vorig jaar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:38.04,013

2. Nico Rosberg (Mercedes) +0,439

3. Sebastian Vettel (Ferrari) +0,843

4. Max Verstappen (Red Bull) +1,685

5. Daniel Ricciardo (Red Bull) +5,315

6. Kimi Raikkonen (Ferrari) +18,816

7. Nico Hulkenberg (Force India) +50,114

8. Sergio Perez (Force India) +58,776

9. Felipe Massa (Williams) +59,436

10. Fernando Alonso (McLaren Honda) +59,896

Programma (Nederlandse tijd)

Vrijdag

10.00 uur-11.30 uur: Eerste vrije training

14.00 uur-15.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag

11.00 uur-12.00 uur: Derde vrije training

14.00 uur-15.00 uur: Kwalificatie

Zondag

14.00 uur: Race

Kenner

Oud-coureur en commentator Allard Kalff: "Red Bull zal zeker sneller zijn dan twee weken geleden op Interlagos. De handschoenen kunnen uit en het team kan gaan vechten. Zowel de motor - die niet langer mee hoeft - als het circuit - dat beter bij de auto past - zijn positieve factoren voor Red Bull."

"Als Red Bull verschoont blijft van technische malheur, zie ik Max Verstappen op het podium eindigen. Ik hoop dat hij tweede wordt, achter Lewis Hamilton en voor Sebastian Vettel.

"Mercedes zal dit weekend waarschijnlijk gaan experimenteren met het oog op 2018. Als je daar op vrijdag tijdens de vrije trainingen een auto voor kunt inzetten, is dat echt een luxepositie. Teams doen dit omdat een aantal jaar geleden het gelimiteerd testen is ingevoerd. Vroeger kon je op ieder moment onderdelen testen, maar dat is tegenwoordig niet meer het geval."

"Toro Rosso, Renault en Haas vechten nog om een plaats in het constructeurskampioenschap, dus die hebben die luxe niet. Ieder punt is geld waard."

Tweede kans

Toro Rosso rijdt dit weekend weer met Pierre Gasly en Brendon Hartley, die vorige week bevestigd werden als de coureurs voor het opleidingsteam van Red Bull in 2018. Hartley mag daardoor volgend jaar op 28-jarige leeftijd beginnen aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1.

"Hartley krijgt een serieuze tweede kans. Dat je 28 jaar oud vindt, komt omdat je het vergelijkt met de leeftijd van Verstappen", denkt Kalff. "Brendon is in de bloei van zijn leven. Hij heeft Le Mans gewonnen en een schat aan ervaring."

"Damon Hill debuteerde ook op zijn dertigste in de koningsklasse en werd wereldkampioen. Hartley hoeft niemand meer te laten zien dat hij hard kan rijden. Hij zal alleen niet nog twintig jaar in de Formule 1 rijden."

"Maar uiteindelijk is de conclusie wel dat Red Bull geen andere geschikte coureur heeft in het opleidingsprogramma. Kvyat is getest en te licht bevonden en verder zit er niemand in het opleidingsprogramma die het stoeltje kan overnemen. Dus hebben ze met Hartley een fantastische keus."

“Uiteindelijk is de conclusie dat Red Bull geen andere geschikte coureur heeft in het opleidingsprogramma” Allard Kalff

Opbouw

Met de laatste race in Abu Dhabi komt er een einde aan opnieuw een topjaar voor Force India. De kleine renstal is vanaf 2008 uit de staart opgeklommen naar de subtop en zal dit seizoen, net als vorig jaar, als vierde eindigen in het constructeurskampioenschap. Volgens Kalff is dat het hoogst haalbare voor het team.

"Het is enorm knap wat ze doen met hun budget. Een team als Force India moet je vergelijken met Williams en die hebben ze dit jaar alle hoeken van de baan laten zien. Maar de stap naar de top drie gaan ze nooit maken. Als ze nog verder willen groeien, moet het team door een fabrikant worden gekocht die erin gaat investeren om er een topteam van te maken. Anders is het onmogelijk."

Kalff verwacht in 2018 bovendien beterschap bij McLaren, dat met Honda-motoren wederom een slecht seizoen draait. "Volgend jaar hebben ze een Renault-motor en qua ontwikkelingsmogelijkheden en personeel hebben ze de grootte van Red Bull. We mogen dus iets van hen verwachten."

Of McLaren dan ook een concurrent is voor Red Bull, is nog afwachten. "Het is niet makkelijk om van motor te wisselen en dan het team wat al jaren met zo'n motor rijdt te verslaan. Bij Red Bull zitten geen pannenkoeken."

Tussenstanden wereldkampioenschap

Coureurs:

1. Lewis Hamilton (Mercedes, 345 punten)

2. Sebastian Vettel (Ferrari, 302 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 280 punten)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull, 200 punten)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari, 193 punten)

6. Max Verstappen (Red Bull, 158 punten)

7. Sergio Perez (Force India, 94 punten)

8. Esteban Ocon (Force India, 83 punten)

9. Carlos Sainz (Renault, 54 punten)

10. Felipe Massa (Williams, 42 punten)

Constructeurs:

1. Mercedes (625 punten)

2. Ferrari (495 punten)

3. Red Bull (358 punten)

4. Force India (177 punten)

5. Williams (82 punten)

6. Toro Rosso (53 punten)

7. Renault (49 punten)

8. Haas (47 punten)

9. McLaren Honda (28 punten)

10. Sauber (5 punten)

Volgende race: GP van Australië, 25 maart 2018, Albert Park