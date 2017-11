Verstappen vindt dat halo niet op Formule 1-wagen thuishoort

"Ik vind het helemaal niks. Ik kijk er ook niet naar uit om er mee te rijden. Je verliest zicht en het hoort gewoon niet op een Formule 1-auto", laat de 20-jarige Limburger maandag weten in een interview op Verstappen.nl.

De halo moet de coureurs beschermen tegen losgeraakte onderdelen die na een crash kunnen rondvliegen en is dit seizoen verschillende keren getest tijdens trainingen.

Verstappen gaf in het verleden al verschillende keren aan geen voorstander te zijn van de beugel. Ook collega's hebben geklaagd dat de beschermende ring boven de cockpit het zicht belemmert, claustrofobie kan veroorzaken en een lelijke toevoeging is aan de wagens.

Kevin Magnussen (Haas) liet zich eerder dit seizoen al zeer kritisch uit over het concept. "Het is een lelijk ding. En als iets er slecht uitziet, is het ook slecht", zei de Deen. Bij een enquête die in januari werd gehouden toonde een meerderheid van de coureurs zich al tegenstander.

Volgend seizoen

Verstappen weet nog niet wat hij van volgend seizoen moet verwachten. "Dat is op dit moment nog moeilijk te beantwoorden. Ze zeggen dat het er positief uitziet, maar je weet niet wat de concurrentie doet."

"Ik hoop dat we er vanaf het begin bij zitten in plaats van dat we ons weer moeten opwerken. Dat is namelijk niet de bedoeling. Op motorisch gebied moet het natuurlijk ook een stuk beter, dus ik ben benieuwd wat we krijgen."

Door een achterstand op het gebied van chassis en motor kon Red Bull aan het begin van dit seizoen amper meestrijden om zeges. Doordat de Oostenrijkse renstal een flinke inhaalslag maakte, kon Verstappen in het tweede deel van het jaar wel de Grands Prix van Maleisië en Mexico winnen.

Het seizoen wordt zondag afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi.